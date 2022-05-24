聯發科養出愛吃薯條客戶 多平台策略背後是兩個盤算

聯發科（2454）在智慧手機晶片銷量連續7季度稱王，調研機構多預估本季可以8連霸，儘管有亮麗成績單，但在品牌手機廠下修目標雜音下，聯發科2022年Computex記者會上強調多平台策略，高階主管用速食套餐比喻：就像買漢堡要有薯條來襯托，否則就不是好的漢堡。

聯發科除在5G晶片再發力推出高階天璣9000及天璣 8000系列，5G毫米波單晶片天璣1050也預告下半年量產，但刻意不讓5G晶片獨佔目光，聯發科總經理陳冠洲記者會上多次強調聯發科是少數同時掌握「多平台」的公司，每年製造20億個裝置圍繞人們生活。

多平台有兩個意義，首先是讓聯發科「銷售」上可以借力使力，其次，「研發成果」也可以導入不同應用產品。

聯發科銷售上的漢堡配薯條策略，2021年就曾在Chromebook發生，由於遠距教學帶動筆電供不應求，Chromebook銷量衝上3700萬台歷史新高，晶片大缺下，品牌廠商找上聯發科，當時就傳出聯發科趁勢要求客戶搭買Chromebook相關晶片，為家族產品開一扇門，最終2021年Arm平台在Chromebook滲透率也一口氣拉高至3成，漢堡強搭薯條策略奏效。

「缺貨時，大客戶希望從單一供應商就能買到很多產品，比方一個寬頻機上盒有光纖、數據機、WiFi及軟體等技術，大客戶就會希望聯發科提供完整的服務。」陳冠洲補充解釋。

聯發科現在的產品平台包括：無線連網平台Filogic、邊緣運算平台Kompanio、智慧物聯網平台Genio、旗艦型行動平台Dimensity、智慧電視平台Pentonic 及車用平台等，各平台都有旗艦產品推出，聯發科不只是手機晶片銷量第一，ARM-based Chromebook、智慧數位電視、智慧語音助理、光碟機與藍光播放器等領域聯發科都市占第一。

手機引領創新，5G車聯網下半年發酵

在技術端，手機晶片研發是相當挑戰的，必須整合運算及多媒體處理能力，並納入無線通訊技術，更要考量低功耗，聯發科多平台策略就是將成功在手機練兵成功的技術，擴張到其他平台上。

「大家可以發現這幾年重要裝置的創新，大都來自手機平台，因此手機的旗艦平台也成為聯發科發展與推動重要科技的重要平台。」陳冠洲說，他也舉例，比方5G除手機，也可應用在車聯網及CPE等領域。

另一個例子是AI。2019年聯發科就開始用AI改善手機畫質或通訊效能，如今聯發科的許多平台產品都廣泛運用AI技術，如在邊緣運算平台Kompanio 1380具備8階處理架構，有強大AI異購算力，能快速多工執行AI，如一邊處理學生下的指令，一邊將老師遠距教學傳來的720dpi影片透過AI提高2～4倍畫質，以迎合學生4K螢幕的規格。

「我們的軟體工程師人數比硬體工程師還多！」聯發科主管23日在Computex記者會後強調，智慧聯通事業部總經理許皓鈞也補充，把最先進技術整合在一起，在不同細分的垂直市場或產品線中導入，比方智慧顯示的解碼編碼技術，在視訊會議、電視、顯示器都能用上。