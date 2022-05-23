微軟COMPUTEX演講：Windows 11帶來混合世界新體驗

微軟於COMPUTEX 2022發表以「新PC世代及Windows 11在混合世界下的未來樣貌」的專題演講，PC在疫後混合工作與生活新常態中扮演比過去更加重要的角色；為滿足混合世界的需求所設計的Windows 11，不僅增加了許多新功能，同時也更著重在包容性設計，搭配Windows 365雲端服務及Pluton硬體安全性，將讓Windows 11能夠適用於每個人、各種環境及各種裝置，同時也開啟疫後混合世界PC新應用紀元，為合作夥伴們帶來更大的商機。

微軟執行副總裁兼首席產品長 Panos Panay表示，注重品質的Windows 11獲得使用者及企業用戶空前的支持，不僅使用者升級到Windows 11的速度是Windows 10同期的兩倍、企業採用Windows 11的速度比Windows 10更快，Windows 11的產品滿意度也是Windows 有史以來最高的。

目前全球有超過14億的Windows用戶，這個數字還在繼續成長。Windows 11成為一種適應所有不斷變化環境的產品，也是一款專為企業和個人設計，能夠在工作、學校和家庭之間無縫切換的產品。

因應混合成為疫後新常態，微軟裝置合作夥伴業務全球副總裁 Nicole Dezen對混合提出工作、學習及遊戲等不同情境的定義。Dezen表示，混合不僅是彈性的工作方式和地點，它使我們能夠以不同的方式思考會議、辦公空間以及我們的協作方式。這也徹底改變了學習方法，讓學生保持參與，找到新的教學方式。在遊戲上，混合已經產生了一種新的遊戲方式和跨多個平台的互動方式，混合意味著彈性、客製化和適應能力。

Windows 11除了在安全性、生產力及管理持續優化與創新外，在包容性的產品製造上更被開發團隊視為非常重要的一環。在這個月的Microsoft Ability Summit上，微軟推出了新的包容性科技實驗室，作為產品開發中心，微軟與身障社群的成員合作、設計、測試、共用和創造更具包容性和可用性的產品。