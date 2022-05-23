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確診康復後 黃珊珊透露還是有這症狀「我也覺得尷尬」

全球超過14億Windows用戶 微軟擘畫混合新體驗

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
台灣微軟總經理孫基康受邀擔任COMPUTEX 2022全球記者會與談嘉賓。微軟／提供
台灣微軟總經理孫基康受邀擔任COMPUTEX 2022全球記者會與談嘉賓。微軟／提供

微軟於COMPUTEX 2022發表以「新PC世代及Windows 11在混合世界下的未來樣貌」的專題演講，PC在疫後混合工作與生活新常態中扮演比過去更加重要的角色；為滿足混合世界的需求所設計的Windows 11，不僅增加了許多新功能，同時也更著重在包容性設計，搭配Windows 365雲端服務及Pluton硬體安全性，將讓Windows 11能夠適用於每個人、各種環境及各種裝置，同時也開啟疫後混合世界PC新應用紀元，為合作夥伴們帶來更大的商機。

微軟執行副總裁兼首席產品長Panos Panay表示，注重品質的Windows 11獲得使用者及企業用戶空前的支持，不僅使用者升級到Windows 11的速度是Windows 10同期的兩倍、企業採用Windows 11的速度比Windows 10更快，Windows 11的產品滿意度也是Windows有史以來最高的。全球有超過14億的Windows用戶，這個數字還在繼續成長。Windows 11成為一種適應所有不斷變化環境的產品，也是一款專為企業和個人設計，能夠在工作、學校和家庭之間無縫切換的產品。

台灣微軟總經理孫基康受邀擔任COMPUTEX 2022全球記者會與談嘉賓，與外貿協會董事長黃志芳、台北市電腦公會理事長彭双浪、廣達集團創辦人暨總裁林百里、台達研究院院長闕志克、Arm 台灣總裁曾志光共同討論「全球科技產業的數位韌性」。他指出，企業能否因應這波浪潮，建構科技強度、擁抱雲端，並善用數據提供的機會，將是後疫情時代成功關鍵。隨著5G、AIoT應用逐漸普及，以及更多企業加速數位轉型，數位化佈局將逐步改變企業營運與決策，進而強化數位韌性，化挑戰為轉機。

Windows Windows 11 微軟 Computex

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