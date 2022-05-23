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COMPUTEX 2022全球記者會 科技龍頭齊聚解鎖未來趨勢

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
外貿協會董事長黃志芳(右)與台北市電腦公會理事長彭双浪(左)出席COMPUTEX全球記者會，以「全球科技產業的數位韌性」為題進行座談會。圖／貿協提供
外貿協會董事長黃志芳(右)與台北市電腦公會理事長彭双浪(左)出席COMPUTEX全球記者會，以「全球科技產業的數位韌性」為題進行座談會。圖／貿協提供

2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）將於明（24）日盛大開展，搭配外貿協會規劃為期兩周的COMPUTEX DigitalGo線上展，協助國際買主與廠商突破藩籬，共同參與年度科技盛宴。今(23)日於南港展覽館舉行展前全球記者會，外貿協會董事長黃志芳以「全球科技產業的數位韌性」為題，邀請台北市電腦公會理事長彭双浪、廣達（2382）集團創辦人暨總裁林百里、台達研究院院長闕志克、Arm台灣總裁曾志光以及台灣微軟總經理孫基康等科技領導廠商代表，暢談 ICT 產業如何化疫情挑戰為營運轉機，透過數位科技創造更美好的未來。

外貿協會董事長黃志芳表示，疫情對供應鏈帶來衝擊並重塑國際經濟，促使全球 ICT 產業調整腳步面對多方挑戰；COMPUTEX同樣在快速變動的局勢下擁抱數位轉型浪潮，睽違兩年再度以實體展回歸，透過虛實並進的方式建構全球科技生態系，COMPUTEX 2022將持續為前瞻科技產品創造國際舞台，攜手全球科技廠商解鎖未來趨勢。

台北市電腦公會理事長彭双浪表示台灣擁有軟硬整合實力、人才與地理位置優勢，為國際企業發展亞太市場的最佳地點；疫情期間國際市場對台灣產品表達迫切需求，也再度證明我們是全球科技圈久經考驗的可靠夥伴，歡迎全球朋友來訪，尋求合作共贏的機會。

面對疫情帶來的挑戰，廣達集團創辦人暨總裁林百里認為，過去兩年行動運算以及雲端運算需求明顯上升；未來的市場需要更多創新科技打造新的應用場景，具備更彈性的全球供應鏈，此外產品的上市時間是成功的關鍵所在

另一方面，Arm 台灣總裁曾志光則提到疫情突顯半導體之於科技產業的重要性，促使更多企業運用先進半導體技術加速創新；因此，Arm持續與合作夥伴攜手，重新定義運算科技的未來，為AI、自主系統、雲端運算、元宇宙等需求，提供關鍵技術。

此外，面對多變的政經環境，建立數位韌性將成為企業在新常態穩健成長的關鍵。台達研究院院長闕志克則以自身企業為例，在端到端(end to end)的業務流程中，台達積極強化數位韌性，為關鍵流程準備並演練完整的替代方案，讓公司有能力應對全球性的突發事件；同時，台達導入許多的IoT物聯網技術，以加強智慧製造能力及提升智慧綠建築的運作效能，強化企業競爭力。

台灣微軟總經理孫基康則認為企業能否因應這波浪潮建構科技強度、擁抱雲端，並善用數據提供的機會，將是後疫情時代成功關鍵。隨5G、AIoT應用逐漸普及，以及更多企業加速數位轉型，數位化佈局將逐步改變企業營運與決策，進而強化數位韌性，化挑戰為轉機。

COMPUTEX 2022今（23）日舉行全球記者會，齊聚科技領導廠商代表暢談 ICT 產業如何化疫情挑戰為營運轉機。圖／貿協提供
COMPUTEX 2022今（23）日舉行全球記者會，齊聚科技領導廠商代表暢談 ICT 產業如何化疫情挑戰為營運轉機。圖／貿協提供

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