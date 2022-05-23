AMD重磅出擊 採用台積奈5奈米處理器第3季上市

美商超微 （AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今日在台北國際電腦展 ，展現高速運算最新利器。她宣布，AMD採用台積電5奈米最新產品Ryzen7000系列桌上型處理器，憑藉全新的「Zen 4」架構，將在2022年秋季上市。

蘇姿丰表示，AMD此在台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）上，展示各大PC供應商在超輕薄、遊戲與商用筆電中，持續擴大採用擁有領先業界效能與電池續航力的Ryzen 6000系列行動處理器。藉由即將推出的AMD Ryzen 7000系列桌上型處理器，AMD將透過新一代5奈米製程「Zen 4」架構為桌上型市場注入更多領先優勢，並為遊戲玩家與創作者提供無與倫比的高效能運算體驗。

蘇姿丰也指出，由於行動市場對高速運算強勁需求，預計有超過200款的超輕薄、遊戲和商用筆電，已導入搭載Ryzen 6000系列處理器於產品設計，目前已經推出或發表了超過70款。

AMD此次在台北電腦展率先由蘇姿丰展出全新Ryzen 7000系列桌上型處理器，這顆處理器也是AMD採用台積電先進的5奈米製程，打造全新的Zen 4架構。

蘇姿丰強調說，新款處理器每個核心配置容量加倍的L2快取，並配備更高的時脈速度，單執行緒效能可望比前一代提升超過15%，帶來頂尖的桌上型PC體驗註1。在主題演講中展示的Ryzen 7000系列桌上型處理器量產前工程樣品，能夠全程以5.5 GHz的時脈速度運行3A級遊戲大作；另外在Blender多執行緒渲染工作負載的效能也比Intel Core i9-12900K高出30%以上。

除全新「Zen 4」運算晶片，Ryzen 7000系列處理器也搭載全新6奈米製程的I/O晶片，內建基於AMD RDNA2的繪圖引擎，採用AMD Ryzen行動處理器的全新低功耗架構，並能夠支援DDR5和PCI Express5.0等最新記憶體和連接技術，以及支援多達4個顯示器。

此外，AMD也同步發表Ryzen行動產品陣容的最新成員「Mendocino」、最新的AMD智慧技術SmartAccess Storage，以及全新AM5平台的更多細節，並獲華擎、華碩、映泰、技嘉、微星等各大主機板製造商的鼎力支援。