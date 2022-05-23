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仁寶：台灣為研發基地 布局區域產能以降低集中風險

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

仁寶（2324）今年度致股東營業報告書出爐，對於生產據點的擴張，董事長許勝雄表示，去年仁寶越南二廠順利完工，並與集團兄弟公司金寶在泰國順利展開生產合作，更在美國印第安納州新增生產據點，加速車用電子產能的擴展。

仁寶在多元化業務方面，過去積極投入的幾項新事業，如伺服器、車用電子、5G 解決方案、物聯網應用裝置、智慧醫療等，隨著技術進步與市場發展，對仁寶已有穩定貢獻，持續成為我們向上成長的動力來源。

許勝雄指出，民國110年仁寶也進行多項全球營運上的新布局，以台灣做為研發創新基地，布局區域產能，降低生產過度集中的風險，為客戶提供最適的服務與製造方案。民國110年除了在高雄亞灣區新設立5G AIOT應用創新基地外，也與高雄醫學大學合作建構南台灣最大細胞治療實驗室，更以智慧經濟、智慧健康、智慧交通、智慧環境、智慧建築五大主軸參與投資北投士林科技園區，計畫打造集團企業總部，推生未來智慧創新聚落。

在生產製造方面，民國110年仁寶越南二廠順利完工，並與集團兄弟公司金寶（2312）在泰國順利展開生產合作，更在美國印第安納州新增生產據點，加速車用電子產能的擴展。

他指出，民國110年新冠疫情依然肆虐，影響全球經濟活動及人們的生活日常，而我們所處的產業也面臨各種不同的挑戰。仁寶一方面受惠於居家辦公、居家學習趨勢，讓我們的筆記型電腦業務在過去兩年業績蒸蒸日上，出貨屢創新高，但另一方面也深受缺工、缺料及全球物流瓶頸所困，營運備受挑戰。在充滿不確定性與快速變化的大環境中，仁寶發揮企業經營彈性及團隊合作力，憑藉客戶的信任與合作夥伴們的共同努力，持續締造營運佳績。

仁寶 車用電子 物聯網

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