友達數位人機協作及AI即時監控系統 COMPUTEX展亮相

工業4.0驅動全球製造業加速投入轉型，友達光電（2409）整合多年深厚製造經驗，攜手旗下子公司友達數位，持續觀察產業痛點與需求，將自身豐富智慧製造經驗，轉化為可對外提供的全流程智慧製造解決方案。友達數位將於台北國際電腦展 COMPUTEX TAIPEI 2022工業局AI生活館首次展出Class100無塵室清潔機器人、智働巡檢模組及智慧燈塔CPS管理系統（Cyber-Physical Systems），透過人機協作及AI即時監控系統，可有效降低工廠人力成本、改善作業環境品質及提升生產良率，引領智慧製造轉型趨勢。

因應全球缺工浪潮，人機協作不僅能減輕人力負擔，亦是推動智慧製造發展的重要動能。友達數位以自動化及智能化為研發主軸，投入機協作機器人之開發與運用，打造高效生產環境。友達數位推出台灣首創(*)Class100無塵室清潔機器人，具專利黏塵清潔技術，搭配智慧清潔路徑規劃，實現不發塵、不擾流之無塵室場域清潔任務。亦可擴充搭載氣體粒子計數器、溫溼度感測器等環境感測器，針對於無塵室環境進行即時監控，節省無塵室所需之清潔與管理人力，提升環境品質及產品良率。

此外，友達數位觀察工廠環境巡檢需耗費大量人力與時間成本，亦開發智働巡檢模組，可根據不同工廠環境及場域需求，搭配熱影像、影像辨識等模組化功能，進行工廠環境巡檢，並將環境巡檢所蒐集之資訊與結果，即時回傳顯示於智慧燈塔CPS管理系統，不僅讓例行性的巡檢工作更有效率，且能針對工廠環境進行遠距偵測與管理。

智慧燈塔CPS管理系統是以數位分身（Digital twin）技術建置的虛實整合平台，將設備、人機互動的數位分身，結合到3D視覺介面，並透過多元AI系統進行串聯，達到系統整合與全時監控。並且可加入系統推薦、自主回控技術，提升產線之運作效率，亦能結合AI趨勢分析，實際解決機台異常問題。友達數位將智慧燈塔CPS管理系統導入面板8.5代廠前段製程管理，結合AIoT 軟硬整合技術，每日自動分析與偵測機台所有參數，並自動提報分析結果與異常落點，不僅幫助工程師每人每日查找設備異常時間減少3小時，亦將因產線異常所導致之產品報廢成本降低70%、產品良率提升60%，成為智慧工廠高效管理的得力助手。

友達多年來積極推動數位轉型，持續引領企業深耕智慧製造領域，並於2021年獲世界經濟論壇（World Economic Forum）評選為「全球燈塔工廠（Global Lighthouse Network）」，肯定友達引進AI、自動化之轉型成果。友達數位承襲友達集團轉型策略，針對產業需求與痛點，持續開創智慧製造解決方案。整合AIoT、邊緣運算、AI、5G 、大數據分析技術，透過具有「自感知、自決策、自執行」的資訊系統與模式，讓機器與機器、機器與人之間能相互溝通，以即時、量化的數據化管理，取代傳統工廠之繁冗管理模式。並將內部經驗轉化為服務，為企業提供自動化、智能化解決方案，為工廠打造無憂、高效之生產環境。