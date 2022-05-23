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林百里：廣達將持續建置智慧工廠

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導
廣達集團創辦人林百里。記者許正宏／攝影
廣達集團創辦人林百里。記者許正宏／攝影

廣達（2382）董事長林百里今（23）日指出，疫情、戰爭導致供應鏈問題，尤其硬體產品需要有不同零組件供應來組裝，廣達未來幾年會持續建置智慧工廠。

COMPUTEX 台北國際電腦展今（23）日開幕，上午舉辦COMPUTEX 2022 全球記者會，外貿協會董事長黃志芳與台灣微軟總經理孫基康、台北市電腦公會理事長／友達光電（2409）董事長暨執行長彭双浪、廣達董事長林百里、台達研究院院長闕志克及Arm台灣總裁曾志光共同就「全球科技產業的數位韌性」展開對談。

林百里表示，過去兩年在疫情之下，消費者對行動運算、雲端需求持續增加，廣達持續在這些領域擴展市佔率。對於下一階段，廣達將成為平台供應商而非設備供應商，在商業模式的改變下，廣達也會替客戶持續帶來更多價值。

林百里表示，疫情、戰爭導致供應鏈問題，尤其硬體產品需要有不同零組件的供應才能組裝，廣達未來幾年會持續建置智慧工廠，並可快速拉高產能，廣達現在正持續這樣進行。

廣達 林百里 疫情

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