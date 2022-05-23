樺漢董座：與NCR戰略合作 擴大歐洲業務

鴻海（2317）集團旗下工業電腦廠樺漢（6414）今年度致股東營業報告書出爐，董事長朱復銓表示，樺漢與金融業全球指標客戶NCR戰略性的合作，已納入NCR位於匈牙利布達佩斯的工廠，樺漢此戰略布局也助力擴大歐洲業務發展，將提供智慧金融和智能零售客戶完整硬軟雲整合平台的解決方案，協助客戶打造全球獨特數位銀行與零售市場領導地位，並拉升樺漢的市場占有率。

朱復銓指出，隨著5G傳輸、雲端運算、人工智慧等技術的成熟與蓬勃發展，數位轉型與智慧化升級已悄然成為各產業下一階段的發展目標，樺漢科技2021年結合產業國際大聯盟，包括Google、Intel、MTK、VIA、中華電信、精誠資訊等優質夥伴，憑借各項技術與業務領域的優勢，讓樺漢「3 + 3 雲地整合服務」產生龐大商業效益。

其產品應用於Cloud-Edge Anthos Server、Connectivity Gateway、視訊會議系統等新技術方案，運作運營至開放式混合多雲平台上，強化完整的數位化服務平台價值鏈，實現地端和雲端服務的連接性，並開創樺漢新世代AIoT 數位產品與服務新商業的運營模式，瞄準智慧製造、智慧城市等龐大的市場商機。除深耕十大應用領域之硬軟產品發展外，更劍指「產業元宇宙」龐大市場商機，共創多贏局面，邁向IPC3.0新紀元。

他表示，回顧產業景氣變化的一年，樺漢謹慎面對疫情蔓延所帶來的不可控風險，公司憑藉各事業單位之研發、技術、產品等核心競爭優勢，深化關鍵技術開發、利基產品整合加值、全通路整合與串連，並善用多年累計之設計製造服務 (DMS)、資訊科技 (IT)、系統整合 (SI) 及雲(Cloud)服務來建構完整「AIoT硬軟 雲平台」的解決方案，持續提升公司整體經營績效，來面對新的挑戰。