LINE啟動「數位啟點學堂」 支援百萬中小店家放大生意

LINE企業解決方案為提供中小企業更全方位的進階數位助力，今（23）日宣布2022年中小企業發展重點將以餐飲、零售、醫療、美業四大產業為主要脈絡，並以「產業情境客製化」支援為核心，以「親民化」為策略來全面協助降低經營門檻：不僅改版「LINE官方帳號外掛模組市集」納入更多實用模組，讓中小店家自行尋找最合適產業情境的功能模組。

且新增擅長服務中小店家的「應用夥伴」（Solution Partner）類別，完整策略、技術與營運三面向的夥伴支援，並推廣「LINE Creative Lab」與「Sticker Hub」來依據產業別提供客製化圖素與協助貼圖資源開發，更投入百萬資源展開「數位啟點學堂」，以務實豐富的課程影片與操作案例，解密如何善用LINE官方帳號與LAP（LINE Ads Platform）創造小店家大生意的成功歷程，預計至少百萬個中小店家受惠產生實質效益，期許攜手中小店家不只與疫共存，更放大生意。

LINE台灣企業解決方案事業部總經理王俞蓉強調，隨去年LINE官方帳號與API使用量雙雙大增（API使用年成長149%），我們觀察到有高度數位需求，API模組使用情境多元的四大產業：官方帳號佔比最高的餐飲產業與零售產業，在相對大的基底之下，帳號數量年成長還分別有27%與20%，而醫療與美業因為預約/提醒等互動場景適合透過官方帳號來做呈現與運用，分別有31%與21%的年成長率。

且因夥伴大力推廣，在LINE官方帳號外掛模組市集上使用最多的即是診所營運工具模組，其次是美業預約模組。中小店家長久以來渴求數位行銷知識，期待有針對產業之教材，且各產業各自有不同情境，因此，LINE決定2022年中小企業方案針對四大產業，從功能模組、夥伴計畫、教學課程與素材製作等四大面向，展開全面「產業情境客製化」且「親民化」支援，更進階地降低經營門檻，提供生意放大力。