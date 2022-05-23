鈺創將展出創新記憶體、高速傳輸等四大技術亮點

睽違兩年， 台北國際電腦展（Computex ’22）回歸實體展，鈺創科技（5351）集團今日也宣布將展出新技術齊發，從創新記憶體、高速傳輸、泛現實XR，到隱私計算等四大科技亮點。

鈺創表示，今年集團以IC產品實踐「多元智慧IntelligenceN普惠應用」，賦予電子產品具腦筋、眼睛、神經及隱私等多智能合流微系統(MicroSystem)，以支持客戶開發更新型系統產品，豐富生活價值。

首先是鈺創已開發出全世界第一顆採晶圓級晶片尺寸微型封裝 (WLCSP)，且專為邊緣運算裝置整合需求開發的256Mb RPC DRAM，兼具成本與功耗雙重優勢，可與邏輯運算晶片整合，發展出多元應用，例如：RPC DRAM結合自有之機器學習電腦視覺技術，形成全球最微小的3D影像辨識系統，可搭載於穿戴式裝置與內視鏡微型攝影機等產品中。

此外，以記憶體為核心開發多元智慧應用，在異質整合時代亦繼續耕耘於符合JEDEC利基型DRAM裸晶，已研發符合JEDEC標準定義下Longer Retention Time的需求。

至於歐盟充電標準統一USB Type-C標準提案正式通過，加速 iPhone 替充電孔介面上做出重大改變，代表蘋果、非蘋陣營都將大舉採用Type-C解決方案。鈺創集團的鈺群科技USB Type-C E-Marker傳輸線控制IC—EJ903，已通過國際USB-IF之40Gbps USB4 及Intel Thunderbolt 4雙認證，為全球唯二通過雙認證之國際大廠。

其中，傳輸線材長度達30~50米方案，符合當前定義最高USB3.2 Gen2規格之10 Gbps傳輸速率，更是全球唯一，其獲得國際客戶採用主要應用於大空間之視訊會議系統已正式上市；而提供USB超高速傳輸介面、電力供應、Type-C及USB影音擷取控制系列IC與平臺，鈺群科技從主控端、裝置端、傳輸線及影音擷取等應用一應俱全，協助系統客戶快速開展創新高效能、超高速度之USB電子產品。

因應虛擬與擴充實境市場的興起對外界感知與內容的需求快速加溫，鈺創集團積極致力於3D雙目視覺與智能融合之半導體技術與產品開發，包括：3D深度影像擷取控制晶片、3D雙眼、多眼深度影像視覺處理晶片、球型360度全景攝影機產品等，並提供產品從設計至量產（D2M Integrated Turnkey）整合解決方案。

鈺創集團的鈺立微電子eSP876深度影像控制單晶片控制兩個水平放置的傳感器與接收其輸出的資料並且加以處理後可產生多視角、大視野以及3D等多重資訊，而所擷取的3D影像，經由分析後可產生被攝景物深度距離的深度圖像，亦可做為開發體感/手勢控制所需的深度影像資料，提供系統廠商擴展相關XR之3D影像應用。

此外，推出以IC次系統：全球體積最小的3D雙目視覺模組及視覺SLAM模組等，兼具防塵、防水及環境適應等特性，搭配獨家之SDK開發套件進行現場實作，如：3D影像辨識、手勢辨識等，也可搭配Google釋出之 MediaPipe做即時影像追蹤等功能，讓AI更貼近生活，AMR (Autonomous Mobile Robot自主移動機器人)、AIOT智慧家電等應用導入及量產。

鈺創與台大產學合作建立DeCloak （帝濶）公司，也是鈺創集團首次進入軟件領域，自力研發之專利演算法，可讓用戶個人資料與數據得以保護。

鈺創表示，此演算法以APP型式於疫情期間提供民眾具隱私保護功能的足跡比對與人流分析。亦開發隱私處理晶片PPU以及其延伸的產品可不受任何硬體設備結構限制，將資料與數據去識別化來達到保護個人隱私的效果。此等專利演算法對數據進行分析，已應用於高精準度的AI 預測模型，更是大數據時代一些企業分析消費者行為之利器，例如已發展「防疫助手」App免費幫助台灣人民可以「隱蹤（Virtualization)」卻能檢視是否接近疫情或人聚過多之處以自我防護。

鈺創強調，半導體朝向AI發展，帶動科技、生活、智慧興起融合，正爆發巨大商機之新經濟：技術創新、應用及健康生態幫助人群永續發展。鈺創科技集團以IC產品實踐「多元智慧IntelligenceN普惠應用」，賦予電子產品具腦經、眼睛、神經及隱私等AI，以開發創新產品，豐富生活價值。