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聯發科發布全球首款Wi-Fi 7無線連網平台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科發布最新Wi-Fi 7無線連網平台解決方案「Filogic 880和Filogic 380」，提供用於電信商、零售商、商用和消費電子市場高頻寬應用。圖/聯發科提供
聯發科發布最新Wi-Fi 7無線連網平台解決方案「Filogic 880和Filogic 380」，提供用於電信商、零售商、商用和消費電子市場高頻寬應用。圖/聯發科提供

聯發科今日發布最新Wi-Fi 7無線連網平台解決方案「Filogic 880和Filogic 380」，提供用於電信商、零售商、商用和消費電子市場高頻寬應用。這兩款晶片是全球業界最早推出的Wi-Fi 7完整解決方案，可協助設備製造商打造具備先進無線連網技術的產品。

Filogic 880是結合Wi-Fi 7無線路由器（無線AP）與先進網路處理器的完整平台，為電信商、零售商和商用市場提供業界先進的路由器和閘道器解決方案。該平台提供可擴展架構，可支援五頻4x4 MIMO技術( Multi-input Multi-output多輸入多輸出技術)，網路速率可高達36Gbps。

Filogic 380透過Wi-Fi 7技術協助廣泛的無線終端裝置，例如智慧型手機、平板、電視、筆記型電腦、機上盒和OTT等。此外，聯發科技還提供相對應的平台高整合性解決方案，有助於簡化終端裝置設計流程，大幅提升性能，縮短產品上市週期

聯發科技副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示：「MediaTek Filogic無線連網解決方案以先進技術提供高性能平台，致力於推動Wi-Fi 7技術更廣闊的市場發展前景。憑藉Filogic 880和Filogic 380，客戶可打造高速、高可靠、高穩定且持續不斷線的Wi-Fi連網體驗，以滿足產業日益增長的無線連網需求。」

Filogic 880是6奈米製程打造的Wi-Fi 7無線AP解決方案，該平台不僅支持Wi-Fi 7，還搭載強勁的應用處理器，包括一個四核Arm Cortex-A73，以及先進的網路處理單元，支援更高的Wi-Fi、乙太網速率和封包處理性能。該晶片提供廣泛的介面和外設支援，協助設備製造商實現多樣化的產品設計。

Filogic 380是整合Wi-Fi 7和藍牙5.3的無線連網系統單晶片，採用6奈米製程，擁有出色的連網表現。此外，還針對智慧手機、平板、電視、筆記型電腦、機上盒、OTT串流媒體設備等諸多搭載聯發科技SoC的消費類電子產品進行優化。

Wi-Fi 聯發科 晶片

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