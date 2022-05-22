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郭台銘夫人曾馨瑩 推薦蛾眼科技防護「眼罩」

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，推薦蛾眼科技防護「眼罩」。夏普/提供
鴻海創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，推薦蛾眼科技防護「眼罩」。夏普/提供

鴻海（2317）旗下夏普今（22）日表示，去年熱賣的夏普蛾眼科技面罩深受大家喜愛，特別在疫情高峰前推出夏普奈米蛾眼科技眼罩，以將近原價五折的暖心價(原價$1,080，特惠價＄588)提供給消費者，讓輕量不反光不起霧的夏普蛾眼科技眼罩在民眾做自我防護時沒有負擔，長時間配戴也不會辛苦。由於眼睛部位有粘膜組織，是病毒相當容易入侵的部位。戴上眼罩可防止與人近距離交談時的飛沫噴濺，也可避免無意識的揉眼睛所造成的病毒感染。

鴻海集團創辦人郭台銘及夫人曾馨瑩投入台灣防疫不落人後，並以身作則，去年所到之處均佩戴夏普蛾眼科技防護面罩引發熱議後，郭夫人今年再度推薦防疫好物：『夏普蛾眼科技防護眼罩』！郭夫人表示，半罩形的眼罩在穿脫上比較方便，跟口罩搭配可雙重防護，也比全罩型更適合小朋友配戴。秉著好東西要與好朋友分享的信念，她的閨密好友們也都收到這份貼心的防疫小禮物，試戴後紛紛力讚，防疫女神賈永婕也於臉書個人粉專上公開表示謝謝郭夫人送她這份好禮物，讓她每天外出更安心。

此款眼罩採用與面罩同樣的蛾眼專利結構技術，具備抗刮、不易起霧、低反射等效果，並且較面罩而言更增添了便利性，外出用餐或喝飲料時不卡卡，只需要脫掉口罩即可，眼罩部分不須重覆穿脫，增加了實用性。外出時除了基本的口罩一定要戴好戴滿之外，加上眼罩可提供多一層防護。

雖說要與病毒共存，但夏普知道大家的擔憂，這款日本原裝進口的蛾眼科技防護面罩（膠框版）受到各界熱烈的喜愛並且回購率超高。在全民抗疫的期間，在可購樂平台購買可享超低優惠價$588，購買連結請參考：https://bit.ly/3G2JE3e

鴻海創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，推薦蛾眼科技防護「眼罩」。夏普/提供
鴻海創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，推薦蛾眼科技防護「眼罩」。夏普/提供

夏普

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