被酸哈佛博士不懂做生意 沛星執行長游直翰：永遠要越級打怪

「博士書念太多，所以不懂做生意！」Appier（沛星）執行長游直翰挾著哈佛博士光環回台創業，連做8個題目都宣告失敗，度過4年一塊錢收入都沒有的時期，他21日在臺大畢業典禮分享人生經歷，勉勵畢業生要勇於越級打怪，壞運帶來的是韌性跟珍惜，而好運總有一天會來。

2005年史丹佛大學畢業典禮上，蘋果公司創辦人賈伯斯致詞演講勉勵畢業生「Stay Hungry，Stay Foolish」（永不滿足，別懼失敗），成為科技圈金句，而那年台下游直翰正是畢業生。

游直翰臺大畢業21年後，他21日重返母校參加臺大110學年度畢業典禮致詞，以自己從挫折中找到成功路徑的人生故事，勉勵畢業生「要永遠越級打怪，即使未來世界不一定是公平競爭的環境，一定要展現熱情比別人投注更多用心，好運總有一天會來。」

游直翰雖是哈佛博士，但他不論求學還是創業，總是先苦後甘，因此他演講主題是「一開始是最後一名沒關係，只要能後來居上就好了」。

他畢業後返台跟兩位同窗一起創立Appier的故事相當曲折，初期他們三人在4年內一連失敗8個題目，看著同學都賺進薪水，自己創業連一塊錢都賺不到，若不創業去接專案或幫人做網頁都能賺到錢，零收入的日子也一度讓他懷疑人生。

甚至還有人當面說他：「你就是因為念博士念太多，所以不太會做生意」。游直翰坦言當時心中實在蠻氣餒，問自己：我們每天這麼努力，怎麼一塊錢都賺不到？

「我們嘗試各種點子，換很多方向，放下所有包袱，見客戶聊點子、觀察市場，瞭解客戶需求，但一直沒有結果，創業到第9個點子，終於有客戶願意付我們錢，這個題目就是將AI用於數位行銷，現在很常見，但當時幾乎沒人這樣做，尤其是跨螢行銷。」游直翰說。

失敗帶來祝福，正因為8次找不到方向，找不到竅門，游直翰說，因此Appier知道賺到每一塊錢有多珍貴，每一次服務客戶的經驗也很珍貴，「以客戶為中心」也成為研發產品與服務客戶的重要理念。

走過好運壞運，體認上天是公平的

近期許多獨角獸因資金退潮而被發現在裸泳，Appier則順利擠入上升軌道。「身為新創公司，從找不到方向的最後一名，到成為近十年來軟體獨角獸，被美國財經雜誌選為全球50大AI企業，這經驗讓我有非常深得體悟：老天是非常公平的，給每個人機會，有時你運氣不好，有時你正走好運。」

游直翰說，成功跟失敗唯一的差別，是因為你在運氣不好時能夠一路撐下來，在好運時緊緊抓牢機會，「好運總有一天會來的，在壞運的韌性成為你動力，讓你更珍惜現在的機會。」

游直翰獲得世界經濟論壇全球青年領袖獎，也是台灣唯一上榜的人選， 他所創辦的Appier去年在東京證交所掛牌，迄今剛好滿一年，除已經開始獲利，上月更剛調升年度財測目標，業務持續擴張。

學生時期跟畢業後大不同，游直翰也勉勵畢業生：人生的前20幾年，很多事情都有排名跟絕對的對錯，但我想告訴大家，世界很大，某些期間的排名到不同國家，可能他們會有很多不同的標準跟看法。

他以自己錄取史丹佛為例，當時臺大畢業成績落在後段班，所以無法直升研究所，他自嘲獲得史丹佛錄取「很可能因為臺大前50%都直升了，所以史丹佛只好錄取51%的人；也有可能，當時AI是很冷門的領域，我就申請上。」他藉此大家要努力嘗試不要自我設限，很可能有不一樣的意外之喜。

而他到美國求學7年，也面臨跟美國人以其母語競爭的不公平環境：我體會一件事，人生不是所有事情都是公平競爭，過去在台灣大家有一致基礎，出國後特別語言能力差人一大截，別人是母語，再怎麼講也不可能是母語水平，還是差人一截，但努力不懈就能成就更多。

「人一能之己百之」游直翰說，人家一次能做到，我要做五到十次，就會跟別人差距少一些，比方上台簡報時，我寫出逐字稿，練五到十次，雖然沒辦法完美但至少可以達80分。

後來畢業前想獲得美國教職，游直翰思考外國人要跟美國人競爭同樣機會有多難，因此別人寫一篇論文，他就要求自己要寫兩三倍數量，用量產贏得絕對勝利條件。

更讓人意想不到是，高中成績普通的他，大學聯考考運極佳，讓他上了臺大資工系，但在入學前，其實他碰電腦沒幾次，入學時要自己設定Email，但他不知道那是什麼，或許是緊張，連鍵盤「B」都找不到。

大學前半段，他都在低空飛過下度過，直到大三念了洪一平教授的圖形辨識課，發現電腦可以思考，激發他的興趣，因此投入AI世界，成績從排車尾一路變成班上前5%。

因此游直翰從不因吊車尾感到挫折，他指出，Appier剛滿上市一年，上市後又再一次成為大聯盟裡的小咖，對他來說反正又是新旅程開始，會努力往前把公司做好。