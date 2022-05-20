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供應鏈震盪、歐美市場復甦 有利長興戶與新客建立關係

經濟日報／ 記者陳柔蓁／即時報導

合成樹脂特殊材料供應商長興（1717）在今（20）日法說會中指出，石油、天然氣、原料價格上漲及光固化供應鏈短缺，又逢歐美市況復甦，促使歐美新客戶與公司建立穩定供應鏈關係；因上游波動，第1季調漲產品均價（ASP），第2季原物料高檔整理，暫無調漲計劃。

長興第一季每股稅後純益（EPS）0.72元、寫下同期新高，因成本適當轉嫁，獲利提升；公司耕耘高值化產品、坐擁利基性市場，轉嫁能力強，原料有1個月安全庫存、訂單能見度約1個月，目前市場有疫情、原料、俄烏戰爭、供應鏈重整等黑天鵝，下半年謹慎因應。

長興在全球乾膜光阻、光固化原材料、亞洲合成樹脂領域為領導供應商，產品有印刷電路板、光固化／特化材料、半導體、光電／顯示器、能源、合成樹脂，應用領域有生醫、綠能儲能、軟性電子、環保等。在全球共23個生產基地，產品行銷全球65國、全球銷售據點共34個。

長興光固化材料年產能98,000噸、光固化塗料年產能7,000噸，今年第一季出貨量年增11.8%。光固化其中應用之一為太陽能電池，目前在中國市佔率已經超過64％

長興看好環保永續議題主導市場各產業發展，如傳統溶劑型塗料產業加速轉型為UV型，智能製造也擴大UV材料在製程上的應用，ICT及電動車產業亦需要UV膠黏劑及UV水性材料，也能製成鏡片、光伏、絕緣材料等。

歐美各國經濟活動從2021年疫情中陸續恢復。各主要應用行業如印刷油墨、木器塗料、塑膠塗料等需求穩定。生質材料、膠黏劑、複材塑料、絕緣材料、增材製造等。

此外，長興近來以自有品牌跨足快篩市廠，出貨通路以及企業型客戶，公司月產約40至50萬劑，目前快篩全產全銷，暫無產能擴張計劃。

太陽能電池 疫情

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