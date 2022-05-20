國創半導體獲鴻海與國巨增資 劉揚偉將任董事長

鴻海（2317）與國巨（2327）共同宣布參與其合資公司－國創半導體 (XSemi Corporation) 新台幣31億元的增資計劃，鴻海將持有國創增資後51%股權，國巨及其關聯企業則持有49%股權。國創也同步宣布以新台幣28.868億元參與國內功率元件大廠富鼎先進（8261）私募，取得富鼎此次3.5萬張私募發行的新股，預計在增資完成後，國創將持有富鼎的30.08%股份，成為最大股東。

國創半導體為總部設在新竹竹北的晶片設計公司，由全球最大的科技製造服務商鴻海科技集團，和電子零組件解決方案供應商國巨集團於去年第3季合資成立，主要是設計、開發、生產用於車用、資通訊、工控應用的類比IC與功率元件。

兩大集團合資成立國創主要是服務策略性系統客戶與通路客戶，鴻海在全球EMS市佔超過40%，擁有全球一線品牌客戶；國巨是全球前三大被動元件供應商，且為市場上唯一在電阻、電容、電感同時具有前三大領先地位，超過90%電子廠都是其客戶，且擁有全球綿密的行銷通路。

而鴻海與國巨的客戶都需要數量龐大的類比IC與功率半導體，正是雙方合資成立晶片設計公司國創的初衷。國創正透過自有設計，並與其他半導體大廠在產品設計、製程產能、銷售通路上展開多元合作，增強類比IC及功率元件產品線，再加上與富鼎的合作，更能完整提供客戶穩定安全的全方位解決方案。

自2020以來的半導體供需失衡，對現有客戶生產營運造成極大衝擊，而新的市場機會如EV、數位健康、機器人、宅經濟等不斷的出現，促使國創加速在半導體產業的策略布局。

透過此次增資，國創董事長、副董事長職務也將分別由鴻海董事長劉揚偉、國巨董事長陳泰銘擔任。另外藉與富鼎的策略結盟，其齊全的MOSFET產品線擁有超過一千個規格產品，將補足國創在IC產品策略藍圖的關鍵一環，並與國創發展的電源管理IC、SiC元件/模組相互搭配。而加上鴻海與國巨資源的富鼎，將可提供更多的產能與更廣的產品線以服務富鼎現有的客戶需求，更可進一步藉鴻海EV事業與國巨通路中的車廠供應鏈進入車用市場，為富鼎帶來更大的成長機會。

鴻海科技集團劉揚偉董事長表示，「半導體作為集團佈局的三大核心技術之一，因應3+3策略發展進程，我們在過去一年加速了半導體的布局，透過鴻揚SiC晶圓廠與BOL(Build-Operate-Localize)推展區域晶圓產能合作，MCU/SoC與車廠的合作，國創的類比IC及功率半導體除參與車廠的合作外，功率模組也有不錯進展，此次國創藉參與富鼎私募，將一次備齊低中高壓Si MOSFET產品線，這將會對雙方集團在未來新興產業如EV及工業，提供穩定的半導體供應來源。」

國巨集團創辦人暨董事長陳泰銘說：「我們與富鼎的結盟就是為了抓住類比IC及功率半導體未來的契機，我們相信一旦產品準備就緒，就可以快速布局到國巨的全球通路及客戶的手上，這符合國巨對全球客戶提供更完整的全方位零組件解決方案的策略。」

國創半導體基於兩大集團長期發展策略，將依規劃時程持續擴增產品線、優化產品競爭力、規劃內外部產能，配合兩個集團現有客戶與新事業的需求，在業務的發展扮演關鍵的角色，並期望能成為全球主要類比IC與功率元件供應商。