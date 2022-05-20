耕興看Q2持平Q1歷史新高 下半年擬再啟動擴產
檢測廠商耕興（6146）今（20）日受邀櫃買法說會指出，按照客戶們一年前告知的需求，今年擴充因應訂單能見度拉長，逐步擴產擴充有助於營運成長，看待第2季約與首季相當，首季營收屬歷史新高也已超過往年旺季。
耕興也指出，大陸昆山封城影響，耕興則積極調度較急的測試到其他實驗室檢測，該區域僅短期影響預料後續逐步恢復正軌。
此外，耕興提到，過往3G轉換4G升級帶動營收翻倍成長，4G轉換後續面臨多元檢測實驗室價格競爭以及大陸品牌廠上千個收斂至百個以內的考驗，5G方面則相對不同。
耕興指出，當年5G檢測單一設備門檻上億元相對過往僅千萬投資更高，檢測技術完善要求也提升，目前5G檢測仍屬於相對寡占市場，因此未來兩三年樂觀看待，今年與明年成長趨勢可期。
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