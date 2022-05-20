畢業生搶進半導體業 專家：須具備這幾點

畢業季來臨，要選什麼工作呢？當前最夯最熱、年薪至少200萬元起跳的半導體行業，與時下大家最想當的躺平族，有沒有交集？

副總統賴清德到母校成功大學演講，賴清德即時民調「未來要做什麼？」，有4成以上學生選擇「躺平族，阿姨我不想努力」，引起話題。

成功大學名譽講座教授蘇炎坤，本身是電機系科班出身，擔任過崑山科技大學校長、國科會工程技術發展處處長、經濟部兼任科技顧問，現任半導體大廠旺宏（2337）獨董，一路跟隨著台灣半導體業成長，集產官學於一身，他的看法很值得參考。

蘇炎坤表示，半導體雖熱，但真的是「行行出狀元」，千萬不要一窩蜂，有興趣最重要，各領域各有千秋，好好做都有一片天。例如在半導體起薪比較高，但傳統產業如工具機、鋼鐵等，未來有比較多升遷機會。

大學中與半導體相關的科系有電機、資工、材料、機械等，要修習的專業科目非常多，包括電子、電路、程式、語言、半導體元件、物理等；蘇炎坤坦言，要精通不容易，因此，想進半導體，要先有心理準備。

蘇炎坤進一步解釋，半導體儘管薪水高、紅利好，但也比較辛苦，半導體技術艱難，隨時要更新新科技、新知識，能學到很多，同時也必須參與世界發展，與國際大廠三星、英特爾等競爭，技術要領先並不容易，競爭相當激烈，得下苦功，畢竟程度不夠、能力不夠的人，很容易被淘汰。

蘇炎坤表示，半導體業喜歡終身學習的人，「一定比較苦一點」，要謹記「吃得苦中苦、方為人上人」這句話在半導體業很適用。

對於在學校的學生，蘇炎坤建議，對於半導體行業，專業很重要，要打好基礎，持續進修，才能面對未來市場更多的挫折，如果不是相關科系也沒關係，可以透過輔系、雙主修、旁聽等方式，增強實力。

除了課業外，蘇炎坤也提醒，要多參與社團活動，學習團隊合作、領導與管理，畢竟公司產業選才除了專業外，做事態度、解決問題的能力、積極、樂觀、正面的處理事情都是考量的要點。

由於半導體會有很多的營業秘密，在激烈的市場競爭中，營業秘密是公司重要的資產，蘇炎坤說，半導體的人有很多機會會接觸到，很多公司資安問題直屬董事長，因此「誠信正直」的性格就格外重要，千萬不能洩漏營業秘密，這是最基本的。

半導體相關科系學生選擇機會很多，時常面臨是否要進大廠如台積電（2330）？有很多女友或對方家長，一聽到台積電馬上眼睛為之一亮，認為是財富與依靠的代名詞。

對此，蘇炎坤認為，各公司各有利弊，大廠制度齊全，但人才實在太多，得到重用的機會並不高，相較之下，傳產小公司，有前瞻技術就有發揮空間，也是會很有成就感。

不少家長直接要求小孩要進明星大廠，蘇炎坤呼籲，由於不同的路有不同的發展空間，不如當個開明的家長，給予孩子支持與尊重，這樣的工作才做的持久與快樂。