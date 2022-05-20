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台灣區電機電子公會今改選理監事 李詩欽續任理事長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
前英業達董事長李詩欽將續掌電電公會理事長。圖/聯合報系資料照片
前英業達董事長李詩欽將續掌電電公會理事長。圖/聯合報系資料照片

台灣區電機電子公會今天在台北福華飯店舉行第26屆第1次會員代表大會，將改選理監事，預料李詩欽將續任理事長，至於監事會召集人及三位副理事長，包括中國電器常務董事廖伯熙、瑞林電機最高顧問鄭富雄、固緯電子董事長林錦章及康舒科技董事長許介立等，也將續任。

電電公會會員代表大會由李詩欽擔任主席，邀請經濟部長王美花、內政部參事兼主任陳茂春、經濟部工業局局長呂政華全國工業總會陳煌銘常務理事等出席。

今年電電公會將進行新任理監事選舉，包括廖伯熙、鄭富雄、林錦章、許介立等監事會召集人及三位副理事長都親自出席。由於前英業達董事長李詩欽2019年5月接任理事長，依例可再做一任，因此預料仍將由他續任理事長。另監事會召集人及三位副理事長也會續任。

電電公會表示，李詩欽接任第25屆理事長半年之後，新冠肺炎疫情爆發，在這段時間，台灣各產業面臨史無前例的挑戰。

「最差的預期，最好的準備。」是李詩欽接下理事長後給自己立下應對變化的核心原則，依循此原則，帶領會務同仁將服務範圍擴展至新領域，並透過「專業性的治理」，持續提升公會對會員廠商的服務能量。

即使因為疫情無法出國，李詩欽仍帶領會務同仁參與政府活動。其中在2021年6月，與行政院政務委員鄧振中和美國商務部長 Gina Raimondo 透過視訊交流台美ICT產業合作項目。

同月17日與環保署署長張子敬、美國環保署長Michael Regan討論台美永續環保議題。後續公會也與美國在台協會孫曉雅處長及該會官員保持緊密合作， 配合台美電動車及永續議題，協助會員赴美布局。

在建立國際連結及拓展海外市場上，自2020年開始，李詩欽積極拜會各國駐台的代 表機構，已親訪歐美、東南亞、以色列、印度及日本等國駐台機構，雙方建立關係並交換資 訊，協助會員廠商投資布局並拓展新商機。並辦理線上論壇暨洽談會等活動，透過遠端視訊 連線搭配實體展或是論壇方式，持續深化與海外買主經貿關係。

據經統計，在這段時間，共舉辦25場視訊會議，洽談國家包括波蘭、匈牙利、捷克、德國、美國、土耳其、日本等。

值得一提的，電電公會在2020年及2021年各辦理一場「電電公會國際鏈結論壇」，鎖定墨 西哥、捷克、斯洛伐克、歐盟、日本及印度等國，邀請產官學研專家分享產業資訊及當地經 驗，二場活動各有約200位會員代表於線上或實體參加互動。

另外，電電公會也積極聯繫國外政府、國際組織與公會友好的姐妹會，透過多邊與雙邊的互動，保持與國際間的溝通管道，交流ICT、半導體、電動車、5G、永續發展、綠能環保及淨零排碳等各項產業情報，力求在疫情當中，協助公會會員廠商掌握國際供應鏈的貿易利基及投資商機。

李詩欽今天主持會員大會前受訪時表示，在疫情仍然蔓延下，面對這一波挑戰，公會推動能源永續、創新科技、資通電電、製造服務、生態系統及跨界應用等六個重要發展範疇，未來有賴新一屆理監事持續往前推展，讓這些範疇能更具體落實。

李詩欽 美國商務部 疫情

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