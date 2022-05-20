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系統電IPC布局發酵 下半年有望量產出貨

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

系統電子（5309）布局多年的IPC（工業電腦) 業務將於下半年量產出貨，有望為營運注入新動能。

系統電表示，由於公司產品相容性高且應用多元，當露營車商機逐漸興起之時，系統電也順利成為全世界第一家將IPC運用在露營車上的車用電子廠商。由系統電所提供的「電子集中式」的電控系統，除了能讓露營車與車聯網達到有效的系統整合，也能為消費者在駕駛時帶來更高的安全性，並藉由領先同業的產品特性，成功為公司合作夥伴帶來全新消費市場，達到雙方共進的絕佳成果。

在露營車應用的成功案例之後，系統電也進一步研發出能同時滿足耐高溫、耐高濕、防塵、防震，且更適合運用在嚴苛環境的IPC產品，並憑藉堅強的硬體優勢，讓系統電的IPC深受農耕車及大型工程車大廠青睞，為公司挹注另一營收動能。

法人表示，系統電今年第1季營收及獲利雙創新高，單季營收7.59億元，EPS達 0.48元，第一季獲利已達去年全年獲利八成，下半年隨IPC產品量產，可望為系統電帶來一波營收新動能，2022年營收成長可期。

營收 露營 高溫

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