鴻海旗下Dynabook 推多款商務筆電

鴻海併購日本東芝（Toshiba）後推出的筆電品牌Dynabook，今（20）日表示推出全新新世代商務筆電及適應新形態企業智能辦公與智慧工廠應用解決方案，協助企業在後疫情時代輕鬆部署。

台灣玳能科技於今天推出多款 Intel® 第十二代 Core-P系列筆記型電腦，包含Portege X 系列商務尊爵機種，TECRA A 與SATELLITE PRO系列商務效能機種。

台灣玳能科技董事長陳欽信提到，dynabook深耕商務市場30年，除了深入了解客戶數位化、智能化運行的需求外，擁有深厚的技術開發實力與商業應用經驗。全新推出的商務智能解決方案，不論是在硬體方面、軟體應用或系統整合上，都實現了次世代智慧科技的構想，在企業智能轉型的進程中，協助客戶大幅提高生產力與競爭力。

遠距工作、跨國管理與工廠分散生產等都是現階段企業面臨的議題。 Dynabook推出智慧平台「dynaConnect Ecosystem」，以智能辦公和智慧工廠解決方案為核心，構建軟硬體系統整合，公有雲+私有雲架構的應用平台。

其中dynaConnect雲端會議系統提供跨平台的視訊、音訊、互動白板等協作功能，同時為企業用戶推出當地部署、會議管理、權限管控、資料安全、商業應用等客製化功能與服務。配合dynaConnect Mate，PC-手機互連應用，大幅提高工作效率與協同合作的效能。

Dynabook除了軟體的開發外，更整合SHARP智慧電子白板等設備，在大型會議溝通上，優化大尺寸觸控設備的應用，強化多屏幕與多方協作體驗。母公司SHARP集團與子集團也於去年全面導入dynaConnect 雲端會議系統，成功提高集團跨國或遠距溝通的效能並有效降低營運成本，並以無紙化的工作成為日常。

Dynabook擁有自己的PC生產線，將AI技術融合到工廠生產及品質管理中，是實現智慧工廠的有效途徑。dynaSense智慧工廠解決方案，以dynaConnect Ecosystem為平台基礎，利用AI及IoT等關鍵技術，協助產線進行虛實整合，結合感測器與邊緣運算裝置，對操作人員進行動態檢測，記錄每個操作的步驟、時間，利用大數據優化組裝效率。AI靜態檢測方案，可以對細小部件組裝的缺陷進行檢測及警告，從而提升生產品質。