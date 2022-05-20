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台積電董事長劉德音 再出任WSC全球主席

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導
台積電董事長劉德音董事長第二度出任WSC全球主席。 圖/聯合報系資料照片
台積電董事長劉德音董事長第二度出任WSC全球主席。 圖/聯合報系資料照片

國際半導體產業層峰人士齊聚的2022年世界半導體理事高峰會（WSC）落幕，完成年度的聯合聲明及對各國政府的政策建言，TSIA理事長劉德音也再度擔任WSC全球主席，代表處理涉外事務。

主辦單位台灣半導體產業協會（TSIA）表示，受疫情影響，以視訊方式進行會議一年一度世界半導體理事高峰會（World Semiconductor Council，WSC），由台灣半導體產業協會（TSIA）理事長、台積電（2330）董事長劉德音主持。

參與的海內外半導體大廠包括ASE（日月光）、Etron（鈺創）、IBM Research（IBM 研究院）、Infineon（英飛凌）、Intel（英特爾）、Kioxia （鎧 俠，原東芝記憶體）、MediaTek（聯發科）、NXP（恩智普）、ON Semiconductor（安 森美）、PSMC（力積電）、Qualcomm(高通)、Realtek (瑞昱)、Robert Bosch GmbH （羅伯特博世）、Samsung（三星）、SK Hynix（海力士）、SMIC（中芯）、STM（意 法）、Sony（新力）、TI（德州儀器）、TSMC（台積電）、UMC（聯電）等公司。

TSIA表示，這次是第四次主辦WSC，也是TSIA第二次以視訊方式主持 WSC 會議，儘管因為視訊會議限制WSC會員間溝通的距離，但全球半導體領袖對於推動全球半導體產業健全發展的重要性皆具共識，已順利完成年度的聯合聲明及對各國政府的政策建言，圓滿達成 WSC 重要任務。

TSIA表示，劉德音自即日起再度擔任為期一年的 WSC 全球主席，代表處理涉外事務，也是繼2020年後，第二次出 任此重量級國際組織主席，盼再次帶動半導體產業對世界科技及人文進步做出更深一層的貢獻。

半導體 台積電 視訊

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