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華碩開出台中首家旗艦店 購機登錄抽電動自行車

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導
華碩台中首家旗艦店開幕。圖/華碩提供
華碩台中首家旗艦店開幕。圖/華碩提供

華碩（2357）今（20）日指出，歡慶華碩生日與台中首家旗艦店開幕，5月早鳥特惠ASUS VIP會員註冊產品點數翻倍送，6月前全通路購機登錄最高送3000元電子禮券，另有「蜘蛛人禮盒+1,000元電子禮券」、「Zenbook x 興波咖啡 聯名手沖咖啡組」、「ROG Flow側背包+Cerberus耳機」、「Cerberus耳機+XBOX無線控制器」等多項指定購機禮；登錄再抽捷安特FAST SR E+電動自行車(價值NT$75,800)；活動期間於華碩台中NOVA旗艦店購機再抽ROG騎士包(價值NT$4,990)。

華碩本週甫舉行《For Those Who Dare: Boundless》新品線上發表會，聚焦兩款電競筆電，包含具旗艦性能、藏有隱形噴墨彩蛋的ROG Strix SCAR 17 SE，以及變形電競筆電家族新成員ROG Flow X16；同時「ROG Slash電競潮品系列」也推出嶄新6款配件。隨著電競新品推出，華碩有望達成今年設定的電競筆電營收年增兩成的目標。

電競筆電 華碩 ROG

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