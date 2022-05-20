光寶科股東會 估供應鏈恢復正常要到6月底

光寶科（2301）今（20）日舉辦股東會，光寶科表示，仍看好第2季營收成長，透過雲端電源供應器、不可見光的光電產品，車用充電樁帶動，看好下半年仍會比上半年好。

該公司去年每股獲利6.01元，今天股東會通過4.5元現金股利，續創股息配發金額新高。光寶科股東會也完成董監事改選，新任董事包括：宋明峰、宋恭源、大松投資公司代表人盧克修及邱森彬；獨立董事薛明玲、張孝威、楊麒令、盧明光。

光寶科董事長宋明峰表示，光寶不再只是依客戶需求而提供產品設計及製造的服務，更多是依市場未來的需求，透過光寶自主研發，提供市場系統性的解決方案，進而提高產品價值。110年光寶大舉注資研發，增加整體研發經費超過兩成，佔營收比率由前年3.2%提高到110年的3.7%，111年會持續擴大到4.5%，主要投資在光電半導體、雲端電源、5G/AIoT 及車用電子的研發。

光寶科總經理邱森彬表示，目前觀察上海逐步解封下已有7成稼動率。先前光寶科常州廠因應上海封城，出貨與客戶協調運送至其他廠區，進料則避開上海、由其他管道取得。他預估，工廠供應鏈要恢復正常預估要到6月底前，目前5月營收能回到3月水準。