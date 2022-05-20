TSIA主辦WSC峰會落幕 劉德音連任全球主席

台灣半導體產業協會(TSIA)今(20)日表示，一年一度之世界半導體理事高峰會(World Semiconductor Council, WSC)受新冠肺炎疫情影響，今年以視訊方式於台灣時間19日晚間舉行，由台灣半導體產業協會擔任主辦單位。

此次半導體理事高峰會由台灣半導體產業協會(TSIA)理事長，亦即台積電（2330）董事長劉德音主持，海內外半導體大廠，包括ASE(日月光)、Etron(鈺創)、IBM Research(IBM 研究院)、Infineon(英飛凌)、Intel(英特爾)、Kioxia (鎧俠，原東芝記憶體)、MediaTek(聯發科)、NXP(恩智普)、ON Semiconductor(安森美)、PSMC(力積電)、Qualcomm(高通)、Realtek (瑞昱)、Robert Bosch GmbH (羅伯特博世)、Samsung(三星)、SK Hynix(海力士)、SMIC(中芯)、STM(意法)、Sony(新力)、TI(德州儀器)、TSMC(台積電)、UMC(聯電)等公司的執行長或其高層主管均把握難得之國際間產業互動交流機會，參與了這次一年一度高峰會。

台灣半導體產業協會表示，今年是TSIA第四次主辦WSC，也是TSIA第二次以視訊方式主持WSC會議， 儘管因為視訊會議限制了WSC會員間溝通的距離，但全球半導體領袖對於推動 全球半導體產業健全發展的重要性皆具共識，在主席TSIA理事長劉德音全程主持下，已順利完成年度的聯合聲明及對各國政府的政策建言，圓滿達成WSC之重要任務。

台灣半導體產業協會表示，TSIA理事長劉德音亦自即日起再度擔任為期一年的WSC全球主席，代表處理涉外事務。此次也是TSIA劉理事長繼2020年後，第二次出 任此重量級國際組織之主席，可望再次帶動半導體產業對世界科技及人文進步做 出更深一層的貢獻。