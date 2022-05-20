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鴻海旗下夏普 推出智能辦公與智慧工廠解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
dynabook Portégé X40L-K 14吋極致輕薄商務筆電。夏普/提供
dynabook Portégé X40L-K 14吋極致輕薄商務筆電。夏普/提供

鴻海（2317）旗下夏普Dynabook 今（20）日推出全新新世代商務筆電及適應新形態企業智能辦公(Smart Office)與智慧工廠(Smart Factory) 應用解決方案，協助企業在後疫情時代輕鬆部署，智能轉型。

台灣玳能科技董事長陳欽信表示：「dynabook深耕商務市場30年，除了深入了解客戶數位化、智能化運行的需求外，我們擁有深厚的技術開發實力與商業應用經驗。全新推出的商務智能解決方案，不論是在硬體方面、軟體應用或系統整合上，都實現了次世代智慧科技的構想，在企業智能轉型的進程中，協助客戶大幅提高生產力與競爭力。」

台灣玳能科技於今天推出多款Intel®第十二代 Core-P系列筆記型電腦，包含Portege X系列商務尊爵機種，TECRA A與SATELLITE PRO系列商務效能機種。

其中Portege X40L-K採用14吋16:10 WUXGA FHD且擁有TÜV萊茵eyeSafe ®顯示認證抗藍光護眼螢幕、四獨立懸吊式喇叭、杜比立體聲音效、AI雙降噪麥克風等設計，在新常態商務環境需求下, 大幅優化使用者體驗。

而在厚度僅15.9mm重量僅有940g(起)*時尚優雅極致輕薄的機身中，其搭載Intel®第十二代七奈米Intel® Core™ P系列處理器，配備包含最高32GB LPDDR5 4800Mhz記憶體和最高達1TB PCIe SSD儲存裝置，同時通過Intel® Evo™認證規定的要求(長效電池續航力、一秒喚醒，快速執行、Thunderbolt 4 和Wi-Fi 6E等)；且雙風扇的散熱設計讓系統得以在高速運算下，仍能維持系統穩定與效能。

Portege X40L-K擁有豐富的連接埠和優異的連線能力，無論身在何處Portege X40L-K都能滿足使用者對於行動力和專業度的要求。在外時Wi-Fi 6E提供可靠的連線速度與品質，並以藍芽5.2 和完整的連接埠串接各種周邊設備，高達11小時的電池續航力與30分鐘快速充電，高效享受 dynabook 帶來的完美體驗。

Intel

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