廣宇拚轉型升級 擴大車用、醫療產品營收

鴻海（2317）旗下線束廠廣宇（2328）今年度致股東營業報告書出爐，董事長盧松發表示，今年大環境的變化更加難以預測但相對商機也將源源不絕，公司將積極執行轉型升級策略，提升車用產品技術能力，擴大車用及醫療產品的營收以優化營收組合，維持獲利成長性。

廣宇將在6月15日舉辦股東會，盧松發指出，全球經濟環境在疫情逐步受到控制的情況下、緩慢復甦，公司營運也得以回復常軌，雖然仍受到疫情反複復發、全球物流延遲、缺料影響生產及區域電力供給等問題的衝擊，營收仍呈現強勁的成長趨勢，加上東南亞事業單位因為區域競合的轉單效益及蕪湖瑞昌車用線束業務併入公司營運， 110年度的整體營收相對109年度而言將有大幅度的成長。

此外，為了提升毛利率及獲利能力，公司制定轉型升級策略目標，積極投入研發資源並提升高毛利產品營收比重，今年各季度毛利率及全年平均毛利率均將達成雙位數以上的目標，即展現了轉型升級策略的成果，全年度的獲利亦將較去年度有大幅度的提升。而公司也會將此豐厚的經營成果與所有股東共享。

對於今年目標，盧松發表示，招募資深技術開發工程師與業務人才，提升電動車及醫療設備新產業的技術能力，逐步建置台灣地區相關產品的生產量能。迎合未來網路虛擬商機，積極開發5G、車用、醫療及工控等相關產品，增加產品廣度及高毛利產品比重以提升獲利能力。整合台灣、大陸與東南亞三地生產資源，規劃合適的產銷及物流模式以滿足客戶需求。並找尋台灣地區車用線束生產廠商標的，藉由併購或結盟方式擴增車用線束業務的營收及獲利。

在全球邁向碳中和的進程中，電動車將會是符合趨勢需求，成為眾所矚目的高成長率產業之一，將把握商機、積極布局電動車相關的線束及PCB產品，提高車用產品的營收比重，迎合綠能產業趨勢。廣宇未來仍將秉持勤奮儉持的精神，努力克服難關，提升營收及獲利，並以維持獲利高度成長目標回饋所有股東的全力支持。