鴻佰科技推出模組化伺服器 打造未來資料中心

鴻海集團（2317）旗下在A股上市公司工業富聯（FII）全資子公司鴻佰科技（Ingrasys Technology Inc.）今（20）日宣布線上參與COMPUTEX 2022台北國際電腦展，以「掌握數據．掌控未來」(Your Data, Our Mission)為主軸，搭建3D虛擬場景，展示最新雲端基礎設備與解決方案。並自今日起即可搶先一窺未來資料中心運作，以及如何支撐因全球各種新興服務而等比成長的資通訊及元宇宙世代大量運算需求。

鴻佰科技表示，身處大數據時代，企業如何將巨量資料有效轉變為精準決策，是一大課題。鴻佰重新定義傳統IT基礎架構，推出下一代機房產品模組化伺服器，幫助企業有效運用數據，加速決策與創新。

突破傳統科技思維，鴻佰科技將伺服器將設計架構拆解為數個模組，如HPM （包含處理器與記憶體）、DC-SCM （包含BMC與Security等）、 I/O和機殼等單元，以實現最大彈性。HPM支援最新x86與ARM處理器架構，每款HPM可安裝於各種國際標準規格的機箱，例如OCP ORv3與EIA 19”規格；同時，單一DC-SCM模組適用於各種處理器平台，透過每個模組自由搭配，創造無限可能。鴻佰科技的模組化伺服器可視客戶需求，靈活組合，滿足不同工作負載。致力於不斷創新，為客戶創造獨特優勢。

除以上模組化產品外，本次鴻佰科技線上展覽館內容還包括雲端運算和邊緣運算、Composable HCI解決方案、先進液冷技術等多項科技與應用，除了證明其領先業界的軟硬實力外，更大秀與生態圈夥伴合作推出的各種創新解決方案。

除鴻佰科技COMPUTEX 2022線上展館已於今日開幕迎賓外，5/24日早上7點的「Ingrasys Tech Talk─科技漫談」，將針對產品策略、模組化架構、邊緣運算應用及液冷解決方案等主題，邀請五位講者以5-8分鐘時間，精闢解說市場趨勢與實施成果，分享鴻佰科技如何運用關鍵技術，為企業、乃至於整體產業創造更高價值。