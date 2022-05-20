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消息稱消費電子MOSFET今年第四季度將面臨去庫存壓力

集微網／ 集微網

集微網消息，5月19日，據DIGITIMES報道，業內消息人士稱，商用MOSFET芯片庫存一直在上升，相關供應商可能從2022年第四季度開始面臨減少庫存的壓力。

圖源：DIGITIMES

消息人士表示，在當前的宏觀條件下，消費類筆記本、手機和電腦的MOSFET需求已經開始放緩。這類商品MOSFET的供應商的庫存水平正在上升，可能最早將在今年第四季度進行庫存調整。

消息人士指出，另一方面，商用和遊戯PC以及其他特定用途的MOSFET需求有相對穩定的增長，特別是服務器和工業設備應用的需求有望在今年剩餘的時間內繼續加強。

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