訊診看病需求暴增 醫聯網開發「視訊診療系統」協助抗疫

國內疫情持續攀峰，本土病例已累計突破80萬例，居家隔離、自主防疫、居家檢疫等三類人的數量大增，醫療院所面臨醫療量能不足應付之窘境。政策新制「快篩陽即確診」讓視訊診療需求直線上升，然而卻面臨缺乏醫療專用視訊診療工具之苦，導致視診冗長、無法及時掛號等抱怨頻傳，全台醫病同受苦。

全台最大數位醫療平台－醫聯網今(19日)召開線上說明會，宣布提供《醫聯網－視訊診療系統》給全國醫師及民眾使用，不同於一般通訊或會議軟體，該系統具備代收費用、智慧預約、動態候診、醫病互動等模擬實體門診的功能，並且強調資安及病患隱私保護，日前已獲得衛福部中央健保署允推廣使用。目前已有全台200家醫療院所啟用該系統，期望在疫情逐漸攀峰下，可以分流、舒緩現階段醫療現場的壅塞和解決民眾的困擾。

「視訊診療門診」採一般社交軟體看診 個資恐外洩

疫情來的又快又急！全台「視訊診療門診」需求暴增，為緊急應變需求，多數醫療院所直接使用國人常用的社交通訊軟體LINE，或會議軟體ZOOM做為視訊看診工具，但這些來自於境外的軟體，不僅伺服器都在國外，近年更頻頻爆出遭駭客入侵、個資外洩等事件，在在顯示非醫療專用視訊診療系統的資安有很大疑慮。

便宜行事使用非醫療專用軟體的結果，將造成醫療院所及國人暴露於個資安全及醫療糾紛的風險中，除此，預約掛號前後都需要專人提醒與聯繫通知，造成人力成本提高；另外像收費不易或者診後不付費，也是目前各院所遇到的困擾。當民眾對於視訊診療的接受度越來越高的同時，如何因應龐大的需求，確實是政府現階段須關注的議題。

數位科技產業齊發聲 呼籲開放民間齊力抗疫

由前科技部長陳良基所領導之「社團法人台灣數位健康產業發展協會(TAIDHA)」，於5/17以產業觀點發函至衛福部，呼籲政府重視「視訊診療門診」使用工具的安全，建議訂定視訊診療工具功能及資安標準，以維護國人就醫權益及個人醫療資料安全。陳理事長指出，台灣為資通訊強國，政府應即開放民間企業申請提供符合資安標準的視訊工具，共同抗疫，分流醫療量能，以團體戰的概念守護台灣。

無論是因應疫情需要，或是迎合「遠距醫療」的趨勢潮流，台灣都要急起直追，因為遠距醫療已經是一全球趨勢，它將從過去所謂不得已的(nice to have)醫療，變成更好的(must be)醫療。

《醫聯網－視訊診療系統》

高品質：本系統由醫聯網專業資訊團隊耗資百萬進行研發，醫聯網堅守品質承諾，任何使用或操作上的問題皆有專人協助解決！

一站式：無須額外串聯預約掛號、健保卡拍照、視訊影音存檔等環節，只要安裝「醫聯網APP」，線上看診大小事由醫聯網搞定！

最安全：設有防火牆、防毒軟體及SSL等資訊安全防護措施，不用擔心病人個資外洩的問題，我們提供院所及民眾具安全、隱密性的線上看診環境。