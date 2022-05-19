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力積電獨董候選人名單出爐 宏碁陳俊聖首度被提名

經濟日報／ 記者李孟珊／即時報導
力積電今日公告2022年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單，宏碁董事長陳俊聖首度被提名。本報系資料照
力積電今日公告2022年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單，宏碁董事長陳俊聖首度被提名。本報系資料照

晶圓代工廠力積電（6770）今（19）日公告2022年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單，宏碁（2353）董事長陳俊聖首度被提名；力積電表示，陳俊聖擁有完整的半導體上下游經驗，公司很榮幸獲得陳俊聖首肯，盼借助陳俊聖的豐富資歷，協助力積電朝向世界及半導體晶圓代工廠的方向邁進。

力積電今日公告6月17日股東臨時會獨立董事候選人名單，宏碁董事長陳俊聖首度被提名；攤開陳俊聖的資歷，在2005年至2013年間任職於台積電（2330），並於該公司最高擔任全球行銷業務資深副總經理，在1991年至2005年服務於英特爾，前後達14年，後至美國總部主管業務與行銷，並擔任全球副總裁一職，另外在此之前，陳俊聖在1988至1991年於台灣IBM工作。

業界指出，陳俊聖的職業生涯，可說是扎扎實實的半導體訓練，不僅曾是英特爾管理層最高階的10位主管之一，擔任全球副總裁，掌管業務與行銷，部屬超過4,000人，2005年台積電力邀陳俊聖加入，是台積電最年輕的資深副總，且當時更是創辦人張忠謀即將選定交棒人選，不過2014年陳俊聖轉戰宏碁，至2017年為全球總裁暨執行長，並於同年起擔任宏碁董事長暨執行長，領導宏碁進行企業轉型，並積極拓展新事業版圖。

力積電強調，陳俊聖的半導體資歷豐富，從上游到下游都很熟悉，且實際執行的成效，是市場有目共睹，公司很榮幸獲得陳俊聖首肯，期盼借助陳俊聖對產業的熟識和經驗，協助力積電往世界級半導體晶圓代工廠的目標前進。

業界認為，陳俊聖應該會順利進入力積電董事會，同時，現任的力積電獨立董事、台積電前研發副總林本堅可能不再續任。

陳俊聖 晶圓代工廠 力積

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