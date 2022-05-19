半導體狂缺了兩年 陳俊聖：現在已不太缺料了

PC產業苦缺半導體缺了兩年多，對此宏碁（2353）董事長陳俊聖今（19）日指出，「半導體已經不太缺料了」，現在還是有缺，但是是因為大陸封城的關係，即便逐漸解封復工，但仍無法有效解決長短料問題。

陳俊聖指出，去年上半年他就曾提到，因12吋轉成熟製程的新產能已陸續開出，到今年首季會是一個重要的觀察點（Checkpoint）。目前已可看到，半導體其實不太缺了，反而是封城造成的供應鏈的問題「少了一個料、還是沒辦法生產 」，即便逐漸解封，但仍有長短料的問題，必須一次解封才能解決長短料問題，這是最近產業界最大的困擾。

對於供應鏈現在狀況，陳俊聖表示，現階段科技業者因為長短料的現象，普遍存在庫存升高的現象，庫存要從3個部分來看，一是工廠內部庫存，二是正在海上漂的貨物，三是通路端的庫存。

他表示，目前在工廠內部準備好的關鍵零組件，因為無法開工而延遲交貨，海上漂的部分現在已經是平常的兩倍以上。至於已經上岸，進到通路端的庫存，則已經回到疫情前正常的水準。

至於是否海上漂的貨物上岸後將導致終端通路庫存升高？陳俊聖強調，上述3個問題要一起看才能看到庫存全貌，其中，因為工廠關閉無法出貨，會導致海上漂的庫存部位變小，這些都是成品庫存。而供需平衡是廠商一直努力想要掌控好的事情，「但難度相當大 」。