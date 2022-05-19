比三星低...台積電被刷爆負評「剩2.9顆星」 國外工程師哀怨這樣說

台積電（TSMC）被譽為是台灣的護國神山，是不少畢業生夢寐以求的企業之一。不過，近日卻有網友發現美國匿名論壇Blind將台積電評為2.9顆星，一面倒批評台積電缺乏工作和生活平衡，貼文一出引發熱議。

美國匿名論壇「Blind」聚集了許多矽谷科技員工匿名分享資訊，他們會在該論壇評價一些企業文化、管理層、職涯發展等，也會討論跳槽、裁員等職場話題，被認為是矽谷科技人的「八卦聖殿」。

近日就有PTT網友發現在Blind的滿分5顆星評價，台積電被評為只剩2.9顆星，其中職涯發展3.0、待遇和福利2.5、公司文化2.4、管理層2.7，最低分數的則是工作生活平衡，只有2.1。還有62%的人給「倒讚」，表示不願意在台積電上班。

網友PO出美國匿名論壇Blind上的台積電評價。 圖擷自 PTT

不少國外網友一面倒批評台積電缺乏工作和生活平衡，甚至有人評價高層很官僚、老派，對待員工就像犯人。不過也有人評價較好，指出台積電是晶圓代工龍頭，是適合學習成長，能受到紮實訓練的好地方。

PTT網友看到評價發文感嘆，美國人可能是抗壓性太差，才抱怨工作生活不平衡，「米國人是不是太草莓了ㄚ，有沒有卦」。貼文一出引發熱議，許多網友紛紛為台積電發聲，「評價好才要擔心吧！?代表沒競爭力了」、「他們要的平衡是哪種？不輪班的缺？」、「美國人真的過太爽」。但也有人自嘲「台積電本來就過譽，壓搾台灣人」、「美國人傻傻的，TSMC能輾壓對手就是這樣來的」、「看純製造業有哪個分數高的」。

除了台積電評價外，Blind也揭露台積電競爭對手英特爾、三星電子的綜合評分，分別是3.5顆星和3.1顆星。而美國四大科技巨頭亞馬遜（Amazon）有3.3顆星、Meta有4.0顆星、蘋果（Apple）有4.0顆星、Google有4.3顆星。