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宏碁孵化「小虎隊」 年底前有雙位數公司公開市場發行

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
宏碁董事長陳俊聖（左）、展碁國際總經理林佳璋（右）。 記者吳凱中/攝影
宏碁董事長陳俊聖（左）、展碁國際總經理林佳璋（右）。 記者吳凱中/攝影

品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（19）日證實PC產業已回到疫情前2019年度水準，但宏碁仍要靠新應用取得成長，其中，非PC事業占有舉足輕重地位，陳俊聖透露，宏碁已找到孵化子公司「小老虎」的勝利方程式，預計到年底宏碁集團「小虎隊」將有雙位數公司在公開市場發行。

宏碁昨（18）日舉行全球新品發表會，今日宏碁舉行線上記者會，董事長陳俊聖回應PC市場需求、通膨、疫情造成封控及新品展望等。

針對非PC業務、多元事業引擎的策略進展，陳俊聖表示，宏碁集團小虎隊組成更加多元豐富，甚至有子公司去併購其他外面公司，現在集團內部已經找到孵化子公司小老虎的勝利方程式。

陳俊聖指出，現在確定有2家小老虎今年要IPO，至於第3家晚一點再說，總體來看，目前是上半年1家，下半年1家，年底前看有沒有機會再有1家。同時，宏碁資訊（6811）近期已通過轉上市櫃，海柏特（6884）也在上半年興櫃掛牌，預計到年底宏碁小虎隊將有雙位數公司在公開市場發行。

陳俊聖補充，現在每兩周都會讓內部小老虎子公司們一起做分享會，請各家分享自己經營上碰到的難題，藉此縮短各個小老虎的學習曲線，透過共享來克服問題，他強調，「宏碁不做跳Tone的事，都是做熟悉既有延伸的事業，打比方說就好像不是鮪魚季就要抓鮪魚，不是市場現在瘋什麼，宏碁就做什麼！」

宏碁 陳俊聖

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