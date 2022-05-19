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PC疫情紅利告終 宏碁：需求已過「回到2019年水準」

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
宏碁董事長陳俊聖。 記者吳凱中/攝影
宏碁董事長陳俊聖。 記者吳凱中/攝影

在華碩證實2022年已進入疫後新常態，前兩年PC大幅成長已成過去式後後，PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（19）日指出，疫情造成的需求已過去，市場回到2018、2019年情況，但他強調，市場需求一定是自己找出來的，宏碁今年在商用、愛地球「Vero 」系列就是逆勢成長。

針對PC市場紅利是否已告終？陳俊聖表示，自己不喜歡用疫情紅利這個詞，因為這代表很多人受苦，但我們生意因此受惠。他強調，疫情造成的需求已過去，回到2018、2019年情況，但市場需求一定是自己找出來的，靠新產品、新應用來刺激消費者需求。

陳俊聖舉例，宏碁這次新品發表會，新應用刺激點就是裸眼3D，用2D內容可以看3D，相信可以刺激市場需求。

至於如何看待下半年市況，陳俊聖回應，目前已跟通路商洽談返校季、聖誕銷售季，站在宏碁角度當然期待季節銷售潮，但多好自己也不知道，因為市場變數太多。

此外，宏碁本次發表會另一大重點愛地球「Vero 」系列，陳俊聖透漏，宏碁除了商用市場逆勢增長外，銷售成績第二好的就是「Vero 」系列，他分析，商用是因企業員工返回辦公室，帶動該市場需求，而「Vero 」自推出以來，15吋機種銷售一路向上，宏碁對該產品線非常有信心。

陳俊聖分析，採用「Vero 」可以減低碳排放量，隨著全球各國政府針對碳稅、碳排放規定陸續上路，用「Vero 」可以降低碳排，對企業來說是可以量化計算，並降低營運成本。

在此之前，華碩共同執行長許先越在近期法說會上指出，在家工作、學習造成這兩年整體產業需求強勁，他認為，疫情就算過去，但已改變很多人習慣，疫情過後整體PC市場不可能回到2019年狀態，會有疫情新常態，出貨水準會比疫情前高，但低於2020、2021年表現。

疫情 宏碁 陳俊聖

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