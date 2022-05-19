志聖攜均豪及均華創產學循環 捐台灣大學學術勵進獎

志聖工業（2467）與均豪精密（5443）、均華精密（6640）今(19)日與台灣大學工學院辦理學術勵進獎捐贈簽約典禮，典禮邀請台灣大學校長管中閔、院長陳文章代表台灣大學受贈。

台灣的半導體、面板、印刷電路板等產業，面對元宇宙、5G、雲端高速運算時代和萬物互聯的趨勢，精密製程設備需要同步精進，才能配合客戶的製程材料的演進；在知識經濟時代，人才更是創造知識不可或缺的珍貴資產，台灣的高知識密集產業，進入高科技、資訊和服務業掛帥的時代，人才培育成為刻不容緩的議題。

志聖、均豪、均華一路參與見證台灣經濟起飛、電子業發展和半導體奠基的設備公司，持續在印刷電路板、面板、半導體和電子業深耕，服務國內外客群。隨著科技日新月異的加速時代，終端顧客需求多變，少量多樣的趨勢和高度客製化的需求成為市場常態。在這樣的情形下，市場面臨產品週期縮短、標準化產品減少的挑戰，「專案導向」勢在必行，而要能組成快速因應的專案團隊，三家企業都有共鳴：「必須以人為本。」

台灣大學亦覺察教育雙向的重要性，不只學生要優秀，教師也要精進求精。故工學院為鼓勵現職專任教師精進學術生涯成就，自109年起設置「國立台灣大學工學院學術勵進獎」。

管中閔校長表示：「透過勵進獎，讓老師能夠專注在教育及學術研究上。」

透過提升教師可運用的資源，在學術研究和教育工作上能更有餘裕，帶給在地學子更多的機會充實學習歷程。

志聖、均豪、均華在2020年09月共組成為G2C聯盟，並陸續加入各自的子公司及關係企業成為G2C+聯盟。在聯盟間，亦有不少台灣大學傑出校友，透過校友和母校的良好關係，搭起聯盟和台灣大學間產學循環的橋樑，透過聯盟的協力贊助，使台灣大學工學院留下更多人才，紮根台灣，更強健台灣產業的人才素質，讓學界、企業、產業多方共贏。

志聖董事長，同時也是台大化工系校友的梁茂生表示：「企業人才重要的來源就是來自學校，G2C+聯盟勇於帶動，希望能有更多企業加入回饋。」

未來台灣大學將遴選工學院出類拔萃的獲獎教師，冠予「志聖傑出學者」、「均豪傑出學者」、「均華傑出學者」，在產業技術交流上能互相砥礪。志聖、均豪、均華亦表示並樂意提供學生實習機會，也期待公司同仁能有進修學習管道，讓ESG永續的力量在產學接軌，創造良好循環。