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宏碁董座陳俊聖自爆確診 靠吃人蔘雞、維他命抗疫

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖出差到英國確診。他今日分別確診抗疫經驗。圖/聯合報系資料照片
宏碁董事長陳俊聖出差到英國確診。他今日分別確診抗疫經驗。圖/聯合報系資料照片

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（19）日自爆確診！他說：「我跟特助在英國都確診，等快篩陰性才回台。」

陳俊聖在今天主持宏碁全球新品發表會時，分享確診康復歷程。他說已打了3劑疫苗，先前出差到英國，抵達英國的第五天、第六天確診。

至於為何會確診，陳俊聖說他也不知道。他說：「我跟特助兩個人都很乖，都有戴口罩、勤洗手，這都沒停過」， 但還是確診，到現在仍不知道是怎麼確診的。他研判病毒可能是在空氣當中。

他也分享病程過程說，一開始覺得喉嚨怪怪，第二天也怪，第三天開始變成喉嚨痛，第四天很痛，但是第五天一起床就不痛了。所以真正不舒服是兩個半天，就是第三天、第四天不舒服，且喝水、吃東西都還好，到了第五天有小咳嗽，但沒發燒，也沒去看醫生。

陳俊聖和特助說兩人在國外確診，他也分享他的抗疫過程說：「一週吃了三次韓國人參雞，就是叫uber eats」，他靠著吃蛋白質及補充維他命、發泡劑。為此延後回到台灣的班機，確定快篩陰性才台。

他還幽默地說，他有打電話回來請教台灣醫生有關確診一事，醫生還說，你留在英國過完整個病程，「不要回來增加台灣負擔」。

陳俊聖分享說，英國戴口罩的人非常少，去做PCR人也很少。英國下飛機後都沒在管了，確診也不管了，當地民眾對確診一事也不會恐慌。

英國 陳俊聖 宏碁

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