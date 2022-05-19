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崇越董座潘重良：矽晶圓需求強勁 長約已看到2027年

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越董事長潘重良表示，矽晶圓需求強勁， 長約已看到2027年。圖/崇越提供
崇越董事長潘重良表示，矽晶圓需求強勁， 長約已看到2027年。圖/崇越提供

崇越（5434）今日舉行線上法說會，董事長潘重良表示，由於矽晶圓需求強勁，崇越代理的信越半導體矽晶圓已和台灣主要客戶簽訂長約，訂單能見度已到2027年；大陸簽訂的長約也在2025年到2026年，對崇越長期發展注入穩定動能。

此外，受到相關材料及化學品供應短缺及成本上揚，信越也自本月起陸續調漲相關化學品包括光阻液、研磨液等材料，其中光阻液在6月新產出的新一批貨，價格漲幅將高達20%之高。

潘重良表示，由於崇越代理是半導體上游端材料，包括半導體用矽晶圓、光阻液、研磨液等，因供給端仍呈現短缺，因此受到近期電子下游端調整庫存的影響不大，相關材料和電子化學品還是會持續漲價，相關材料也自本月起陸績漲價，估計以6月調漲的光阻液漲幅達20%最為明顯。

總經理李正榮則補充說，大陸封控造成相關半導體材料、化學品運輸受阻，崇越也確實受到影響，4月營收40.51億元，月減11%，就是受到影響，估計5月還是會受影響，至於影響的層面，端視大陸解除封控進度。

李正榮表示，前已陸續解封，如果6月運輸恢復暢通，或許能將4、5月延遲交貨部分全數補回，本季合併營收估計與前一季持平或小幅成長。

潘重良則強調，崇越的半導體業務，訂單能見度已到2027年，且簽約長約數量，均呈現價量齊揚，他對公司今年維持營收和毛利率年增逾15%的增幅，相當有信心，公司在環保工程，不論台灣及大陸，在手訂單均逾30億元，且在其他海外項目，包括台積電日本廠、聯電新加坡新廠及鴻海集團在馬來西亞的新廠投資，也都有把握取得新訂單的機會。

至於法人關注崇越配合台積電赴海外投資進度，李正榮表示，相關設立美國及日本子公司已分別在去年及今年相關完成設立，美國子公司部分，除了取得4萬坪土地尚未有著落外，派至美國人員也已取得工作簽證，並進行相關化學品試驗；日本廠也將隨後展開作業。

李正榮指出，崇越未來會將台灣、美國、日本及即將設立的馬來西亞等子公司，串連成一個服務大平台，雖然赴海外初期成本較高，但公司著眼長遠發展，整體數量提升，相信也會帶給公司營收和獲利穩定成長。

矽晶圓 半導體

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