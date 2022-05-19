宏碁董事長陳俊聖 自爆曾在英國染疫

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（19）日自爆，先前去英國出差感染新冠肺炎，自己在當地病發後，直到痊癒才離開英國，但也沒因此陷入恐慌。

宏碁昨日舉行全球新品發表會，今日宏碁舉行線上記者會，董事長陳俊聖回應PC市場需求、通膨、疫情造成封控及新品展望等。陳俊聖在回應市場展望時，自爆自己與特助在英國感染新冠肺炎過程。

陳俊聖指出，先前去英國出差，英國當地人對於確診已經習以為常，而自己跟特助在英國確診後痊癒才回台灣，其實自己已經打了3劑新冠疫苗，但在英國染疫期間，雖然有維持戴口罩、勤洗手的習慣，但仍然染疫，至今還是不確定染疫原因，可能是空氣傳染所致。

陳俊聖分享染疫心路歷程，一開始感覺喉嚨怪怪的，第3、第4天較不舒服，但第5天喉嚨就好了許多，後來打給醫生，他建議在英國復原後再回國，而自己也沒因染疫而陷入恐慌。