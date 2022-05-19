宏碁董座陳俊聖自爆確診 靠吃一樣食物縮短病程

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（19）日自爆確診，他表示，「我剛從英國回來，跟特助在英國都確診」，也提到說在英國，對於確診一事已經熟悉習慣，英國民眾普遍認為「疫情已經過去 」。

陳俊聖表示，抵達英國的第五天、第六天確診，「為何確診也不知道」，他說，「我跟特助兩個人都很乖，都有戴口罩、勤洗手，這都沒停過」， 但是還是確診，到現在還是不知道是怎麼確診的，「猜想病毒可能是在空氣當中」。

他也分享病程過程，他說，自己情況是一開始喉嚨怪怪，第二天也怪，第三天開始變成喉嚨痛，第四天很痛，但是第五天一起床就不痛了。所以真正不舒服是兩個半天，就是第三天、第四天不舒服，且喝水、吃東西都還好，「第五天有小咳嗽，但沒發燒，也沒去看醫生」。

陳俊聖說，因為兩人在國外確診，「一週吃了三次韓國人參雞，就是叫uber eats」，想說確診要多吃營養，另外還有吃維他命、發泡劑。因此延後回到台灣的班機，驗了確定陰性才回來。他還幽默地說，他有打電話回來請教台灣醫生有關確診一事，醫生還說，你留在英國過完整個病程，「不要回來增加台灣負擔」。

陳俊聖分享說，英國戴口罩的人非常少，去做PCR人也很少。英國下飛機後都沒在管了，「確診也不管了」，當地民眾對確診一事也不會恐慌。