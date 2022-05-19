快訊

台中+7444 盧秀燕：高中以下5月23日起暫停實體課一周

會考周末登場！5月20日下午3點看考場 防疫規範看這裡

雙喜臨門！Makiyo要結婚了 懷孕4個月帶球嫁人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏碁董座陳俊聖自爆確診 靠吃一樣食物縮短病程

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
宏碁董事長陳俊聖。聯合報系資料照
宏碁董事長陳俊聖。聯合報系資料照

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（19）日自爆確診，他表示，「我剛從英國回來，跟特助在英國都確診」，也提到說在英國，對於確診一事已經熟悉習慣，英國民眾普遍認為「疫情已經過去 」。

陳俊聖表示，抵達英國的第五天、第六天確診，「為何確診也不知道」，他說，「我跟特助兩個人都很乖，都有戴口罩、勤洗手，這都沒停過」， 但是還是確診，到現在還是不知道是怎麼確診的，「猜想病毒可能是在空氣當中」。

他也分享病程過程，他說，自己情況是一開始喉嚨怪怪，第二天也怪，第三天開始變成喉嚨痛，第四天很痛，但是第五天一起床就不痛了。所以真正不舒服是兩個半天，就是第三天、第四天不舒服，且喝水、吃東西都還好，「第五天有小咳嗽，但沒發燒，也沒去看醫生」。

陳俊聖說，因為兩人在國外確診，「一週吃了三次韓國人參雞，就是叫uber eats」，想說確診要多吃營養，另外還有吃維他命、發泡劑。因此延後回到台灣的班機，驗了確定陰性才回來。他還幽默地說，他有打電話回來請教台灣醫生有關確診一事，醫生還說，你留在英國過完整個病程，「不要回來增加台灣負擔」。

陳俊聖分享說，英國戴口罩的人非常少，去做PCR人也很少。英國下飛機後都沒在管了，「確診也不管了」，當地民眾對確診一事也不會恐慌。

陳俊聖 宏碁 英國

延伸閱讀

宏碁Predator遊戲筆電秀3D視覺體驗 2款27吋電競螢幕曝光

宏碁更新ConceptD系列創作者筆電與桌機產品 擴大3D立體視覺應用產品線

宏碁推Swift 3 OLED筆電超輕巧 加碼亮相可翻轉筆電Spin 5及Spin 3

宏碁Vero系列產品採回收塑膠材質打造 新AIO、螢幕、鍵盤滑鼠與投影機一次看

相關新聞

宏碁董座陳俊聖自爆確診 靠吃一樣食物縮短病程

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（19）日自爆確診，他表示，「我剛從英國回來，跟特助在英國都確診」，也提到說在...

鴻海電動車布局再下一城 將協助電動車下半年量產

電動皮卡新創車廠Lordstown與鴻海簽約完成，鴻海正式接手美國俄亥俄州工廠，將協助電動車下半年量產，更是ＭＩＨ平台創始以來量產商用車首例。

崇越董座潘重良：矽晶圓需求強勁 長約已看到2027年

崇越（5434）今日舉行線上法說會，董事長潘重良表示，由於矽晶圓需求強勁，崇越代理的信越半導體矽晶圓已和台灣主要客戶簽訂...

落實環境永續理念 日月光啟動海域守護計畫

財團法人日月光環保永續基金會今（19）日與東北角合作夥伴水上玩家行合作，在龍洞灣舉辦日月光海域守護計畫暨啟動儀式，東北角...

崇越就近服務台積電 新設日本子公司

崇越（5434）今（19）日首度以線上形式召開法說會，為了服務台積電（2330）日本新設廠擴廠，崇越共同執行長李正榮指出...

崇越6月光阻劑新產能開出 董座看價量齊揚助營運逐季增

半導體材料商崇越（5434）今（19）日首度以線上形式召開法說會，董事長潘重良回應投資人提問時提到，半導體需求持續增加，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。