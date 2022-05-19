落實環境永續理念 日月光啟動海域守護計畫

財團法人日月光環保永續基金會今（19）日與東北角合作夥伴水上玩家行合作，在龍洞灣舉辦日月光海域守護計畫暨啟動儀式，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處龍洞站主任陳世明致詞感謝日月光集團，希望能帶起一股風氣能吸引更多潛水愛好者投入服務。

今天除了是啟動儀式之外，同時也是龍洞灣第一場淨灘、淨海活動，邀請桃園體大學生、龍洞灣公園定期培訓之潛水員共襄盛舉，一齊守護屬於你我的美麗海域。

龍洞灣公園園區總教練尹德成表示，從事潛水相關工作已經三十幾年，執行過無數次的淨海、淨灘活動，海底的垃圾依然這麼多，但近年來，透過日月光等重視環境保育的企業、團體的號召，重視海洋環境的朋友越來越多，希望可以有更多的資源、人力可以投入。

日月光環保永續基金會總監林浚南表示，今天是「日月光海域守護計畫」的啟動，同時也是第一場次的淨海、淨灘活動，特別邀請長期與龍洞灣配合的潛水員，以及國立體大的師生特地從桃園搭車前來共襄盛舉，希望可以把環境永續、海洋守護的理念向下扎根，讓更多有志參與的年輕人可以加入我們的行列。

他表示，今年日月光環保潛水隊除了在龍洞外，也會前往綠島、小琉球進行淨海、淨灘活動，期許未來可以把服務量能延伸到臺灣各個潛水勝地，讓各位在潛水活動的過程中，欣賞到的都是乾淨、美麗的海洋。

日月光投控（3711）行政長兼日月光環保用續基金會執行長汪渡村指出，日月光環保永續基金會與桃園市政府合作「日月光環保潛水隊」邁入第二年，鼓勵員工投入清除海底垃圾的行列，希望有更多企業團體以日月光為榜樣，踴躍號召員工加入淨海的行列。

日月光環保永續基金會表示，台灣四面環海有著豐富的海洋資源，每逢連假必吸引龐大的遊客前往海邊或離島，觀光蓬勃發展下產生大量的垃圾、生活廢水等逐漸影響各地的自然生態。