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崇越就近服務台積電 新設日本子公司

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導

崇越（5434）今（19）日首度以線上形式召開法說會，為了服務台積電（2330）日本新設廠擴廠，崇越共同執行長李正榮指出，崇越今年4月已新成立海外一家子公司日本峻川商事株式會社，配合台灣半導體廠在日本擴張所需，應對海外的策略發展。

另外在美國部分，李正榮也指出，先前在集團大平台策略也設立供應鏈平台在美國去年設立一家子公司TOPCO SCIENTIFIC USA CORP.，已派駐兩位同仁處理工作簽證後續會再增派，已有出貨化學品的演練，因應客戶需求在未來執行確保穩定。另外美國4萬坪土地取得比預期慢，美國手續更複雜且效率較低，不過原則上土地取得目標沒改變。

此外，李正榮也指出，目前正準備籌設馬來西亞子公司，下次法說會可跟大家報告。崇越董事長潘重良也提到，既有新加坡大廠擴充專案除了GF與聯電（2303）專案，也已看見鴻海（2317）集團計畫投資大馬蓋12吋新廠公司積極掌握相關合作機會。

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