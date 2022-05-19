台達電董座：無論面對多少困難 帶領夥伴一同攜手成長

台達電（2308）今年度致股東營業報告書出爐，董事長海英俊表示，去年台達成立50週年，在這半世紀中，一路走來無論面對多少困難和挑戰，台達始終堅守著友善環境、回饋社會、照顧員工與永續發展的核心價值及信念，帶領著全體同仁及合夥夥伴在重重挑戰一同攜手成長。在此，我們衷心地感謝所有的員工、客戶、股東及合作夥伴長久以來對台達的支持。展望未來，讓我們一起為全球減碳、為消弭極端氣候的威脅而努力，共同打造下一個永續低碳的台達50年。

台達電預計於6月14日舉辦法說會。海英俊也一一說明台達電三大事業布局，在電源及零組件方面，台達電早在十多年前已開始深耕電動車市場，從第一階段的電源轉換器開始做起，主打Delta inside，至今已堂旁邁入第二階段的電力電子產品，提供國際各大廠電動車的驅動馬達與馬達控制系統，實現了Powered by Delta，在台達下一階段的目標，將是透過策略聯盟，與合作夥伴推出以驅動馬達、馬達控制、減速器及其他部件的多合一的電動車解決方案，以打造Driven by Delta的低碳未來。

海英俊指出，在基礎設施方面，台達投入充電樁開發十餘年，全球出貨超過100萬台，客戶涵蓋國際一線車廠、各大營運商以及多國政府單位。去年台達更是協同北基國際旗下充電站品牌「Tail特爾電力」，一同在國道一號的西螺服務區北上加油站，建立台灣首座高速公路電動車快充站，一舉吹響了國內傳統加油站轉型的號角。

在自動化設施方面，台達去年收購了專精於影像控制及商業智慧分析解決方案的加拿大公司March Networks及其各國子公司100%股權，有了March Networks的加入後，透過其強大的影像控制服務及商業智慧分析能力，將進一步拓展台達在智慧建築、及智慧城市的多元應用，使台達在物聯網智慧解決方案的布局更完善。

今（19）日受到台股大跌影響，台達電早盤股價下跌3.68%。