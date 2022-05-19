晶心科攜手Excelmax 邁入印度RISC-V處理器IP市場

晶心科（6533）今（19）日宣布，攜手Excelmax邁入印度RISC-V處理器IP市場。

晶心科表示，印度是世界第六大經濟體，過去數年，見證電子製造服務的顯著增長。由於在矽谷，印度工程師數量龐大且不斷增長，頂尖跨國高科技公司與印度之間的聯繫愈來愈緊密。政府新政策為本土系統單晶片（SoC）設計公司和國際晶片製造商提供了更多獎勵措施，以發展和追求印度本地及國際市場的半導體設計和製造。

印度還計劃設立國內晶片設計公司，並投資發展高科技聚落。對先進晶片的強勁需求正加速本土SoC設計公司的成長，預計該市場的複合年增長率(CAGR)將接近10%。

Excelmax總部位於邦加羅爾(Bangalore)，由超大型積體電路(VLSI)和嵌入式領域的業界專家創立，是一家專注於提供ASIC/FPGA和嵌入式設計領域的產品工程服務公司。

Excelmax在印度具有強大並持續擴展的影響力，目標是成為專注半導體行業的一流解決方案提供商，其廣泛客戶群涵蓋產業中所有垂直領域，數量亦呈指數型增長。Excelmax 領導團隊成員均具有二十多年嵌入式系統軟硬體/軟體設計及驗證的經歷。

晶心科技董事長兼執行長林志明表示，印度本土SoC設計公司快速的增長帶動對處理器IP快速增長的需求，公司覺得現在是進入印度市場提供全線產品和完整技術支援的最佳時刻，這是晶心選擇Excelmax成為合作夥伴的原因。且 Excelmax熟悉並與印度的許多技術領導廠商合作多年，這可使合作關係更加有力，可擴大晶心RISC-V處理器在印度的知名度和市占率。