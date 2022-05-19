宏達電：完成企業轉型組織重組計劃 大幅改善營運績效

宏達電（2498）今年度致股東營業報告書出爐，董事長暨執行長王雪紅表示，HTC團隊秉持正確的經營策略方向，持續增進營運效能及投資重要技術與人才，為HTC的未來發展奠定基礎。

宏達電將於6月17日舉辦股東會。王雪紅指出，2021年HTC積極拓展元宇宙生態系，在全公司同仁的努力下達成了許多成果，我們持續推出廣受好評的產品與服務，並逐步完成企業轉型組織重組計劃，大幅改善了營運績效。

她表示，儘管面對疫情所衍生的各種挑戰，HTC以打破空間距離的創新技術實力，為各領域的客戶包括教育、藝術、娛樂和醫療保健等提供高品質的硬體、軟體、平台和服務。尤其是私人與商務旅行持續因疫情受到限制成為生活常態，我們看到許多產業與組織開始導入不受空間與距離限制的各種虛擬實境應用，讓企業流程更順暢。

我們曾經提到嶄新的科技正以新的方式誕生，驅動新科技的關鍵技術是虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、人工智慧(AI)、區塊鏈(Blockchain)以及高速傳輸通訊如5G，在過去七年間，我們投入顯著的資源開發推展關鍵技術已逐步取得成果，如今許多人也認知到這些關鍵技術是發展元宇宙的重要基礎。

在2021年逐步完成企業轉型組織重組計畫，七大事業部各自就位，訂定明確的事業策略。HTC總部扮演投資加速器的角色，為各事業部提供策略及營運支援，包括人力資源管理、法務、財務、資訊以及公共關係與行銷。雖然業部各有其不同的目標和市場，但共同懷抱著HTC的核心願景，一起建構VIVERSE世界。

2021年疫情持續影響著全球市場與產業鏈，儘管面對疫情所衍生的各種挑戰，尤其多數產業都歷經供應短缺等問題，在HTC持續專注發展技術實力的同時，經營團隊亦積極實施精準管理，包括供應鏈前置時間、運輸行程和庫存管理，及優化產品組合等等，減輕了疫情帶來的各種影響。

王雪紅表示，整體而言，HTC的營運績效逐年提升，在過去的16個季度營業毛利率連續增長，在2021全年營業毛利率達到31%，使得營業損失持續降低。HTC2021年度合併營業收入為新台幣52.5億元，營業毛利為新台幣16.4億元，歸屬於母公司業主淨損為新台幣30.7億元。

此外，HTC不間斷地致力發展優質產品和解決方案的同時，仍努力透過優化資源分配以及成本管理，營業費用與去年同期相比大幅降低了28%，HTC團隊秉持正確的經營策略方向，持續增進營運效能及投資重要技術與人才，為HTC的未來發展奠定基礎。