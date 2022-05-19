華電網上半年營運受疫情衝擊 期待下半年回升

華電網（6163）去年在5G智慧應用及物聯網相關領域展現過去布局成果，去年全年營運表現繳出近幾年最佳表現，但今年以來，受到疫情衝擊及全球晶片短缺影響，首季損益是近6日單季最低表現，該公司表示，目前接單情況仍不錯，下半年業績可望回升。

華電網去年營收61.92億元，年增38.16%，創歷史新高，全年稅後純益1.72億元，全年每股稅後純益為1.43元，全年整體獲利及每股獲利均是寫下近9年新高。

不過，今年第1季華電網營運卻明顯趨緩，其中，單季合併營收10.59億元，較上季大減31.27%，年增9.61%，稅後虧損約7000萬元，單季每股稅後虧損0.54元，以單季每股虧損來看，寫下2016年第2季以來單季新低。

對於今年第1季營運明顯下滑，華電網表示，主要是受到今年疫情擴散及上游持續晶片短缺所影響。

該公司指出，今年以來疫情再爆發，人員移動受到影響，不僅該公司的工程團隊人員及客戶端均因疫情而受到影響，公司在相關設備、系統的安裝、維護及施工也出現人力調整的問題，短期的營運確實受到牽動。

另外，在供應鏈方面，今年以來上游的晶片仍明顯吃緊，包括思科等全球設備大廠的出貨仍出現遞延情況，過去華電網為防設備交期拉長，已預防性提前下單，但今年以來上游的設備廠交期比去年持續拉長，也是影響今年營運的因素。

但是華電網表示，影響公司今年以來營運主要是上游供給及疫情衝擊客戶端及人力調派，不過，就接單情況來看，今年仍維持正向，目前在手訂單的掌握也還不錯，因此該公司表示，若下半疫情趨緩，有機會和過去一樣，全年營運在下半年快速拉升，下半年營運仍值期待。