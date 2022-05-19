筆電箱成貓皇床、多肉花盆 宏碁陳俊聖怎將ESG變商機

把50款以上3A遊戲大作變成裸視3D遊戲，把海洋廢塑膠做成筆電機殼，筆電外箱包材還能成為「貓貓的睡床」及「多肉植物」花盆，宏碁（2353）端出「3D視覺」與「再利用材質」兩大興奮點，能讓PC市場興奮起來嗎？

全球2022年電腦市場將負成長，各家業者都積極找利基市場刺激買氣，華碩（2357）強打OLED筆電跟創作者、電競電腦，宏碁18日晚間發布最新年度新品，亮出兩大賣點，包括以環保永續理念推出的Vero系列產品陣線大擴張，從去年只有筆電，今年新增顯示器、桌機、投影機、滑鼠與鍵盤及環保背包，另外裸視3D機種也擴大陣容。

宏碁宣示2035年要100%使用再生能源，並加入RE100倡議永續環保，電腦材質設計也大量導入「3R」概念：Reuse、Recycle及Reduce，包括材料簡化，可簡單拆卸維修，零件能重複回收使用，3C機殼除使用消費後回收塑料（PCR）、海廢回收塑膠（OBP），包裝也花不少心思研究如何再創第二生命。

筆電外箱當貓床，支撐包材成植栽花盆

宏碁主管18日大秀筆電外盒如何再生，除能將外紙盒折疊成三角形，成為筆電支撐，這些可回收外箱，透過設計拉高，可做貓皇的臥床，而內部支撐包材，也能拿出來作為一般植栽育苗或多肉植物的培育盆，甚至強調加入介質跟水也沒問題。

永續是環保的孿生詞，若商品使用年限提升，就減少再生產需求，就節能減碳，因此宏碁的環保滑鼠，不僅材料是PCR 電池續航力達18個小時，可以承受100萬次點擊，鍵盤則能接受500萬次敲打。

「ESG不是成本，我們在ESG裡面創造商機！」宏碁董事長陳俊聖說，如果把產品融入永續精神，則環境保護跟賺錢將永遠是兩件不相干的事，為此宏碁必須承諾並實踐它，而不是光靠品牌力說服消費者買較貴的環保產品。

3D技術2030年產值破兆元

根據調研機構Allied Market Research預估，全球3D技術市場預估2030年將達7034億美元，相對2020年市場規模僅1714億美元，10年內複合年增率16.3%，市場相當樂觀，而其中產值第一大產品將是3D顯示器，其次是3D影像與3D列印技術。

3D視覺或許是元宇宙來臨前，最能讓人有臨場感視覺效果的技術之一，宏碁2021年就已秀一手展示其裸視3D技術SpatialLabs，訴求專業設計人員可快速製作3D圖形，今年則進一步把技術導入一般筆電中，包括一般創作者與電競筆電，都能利用此技術，將2D遊戲變成3D版本，或是把手機照片變成3D版。

其中最受矚目的是電競筆電裸視3D技術，宏碁主管表示，過去電競玩家追求4K提升到8K畫質以強化遊戲沉浸感，現在透過眼球追蹤模組跟3D顯示模組，只要4K螢幕、60Hz更新率就能有3D立體效果，而究竟玩家能否買單這樣的畫面更新率，喜愛把3A遊戲變裸視3D版，宏碁下半年銷售成績就是很好解答。

而儘管宏碁2022年針對Swift 13、ConceptD 5及Predator Triton 300 SE主力產品都升級成OLED面板，不過並不是宏碁主打特色，這或許跟華碩不斷訴求在OLED筆電市占6成穩居第一有關。