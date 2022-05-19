筆電箱成貓皇床、多肉花盆 宏碁陳俊聖怎將ESG變商機

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
宏碁筆電紙箱可做貓皇的睡床。宏碁官網截圖
宏碁筆電紙箱可做貓皇的睡床。宏碁官網截圖

把50款以上3A遊戲大作變成裸視3D遊戲，把海洋廢塑膠做成筆電機殼，筆電外箱包材還能成為「貓貓的睡床」及「多肉植物」花盆，宏碁（2353）端出「3D視覺」與「再利用材質」兩大興奮點，能讓PC市場興奮起來嗎？

全球2022年電腦市場將負成長，各家業者都積極找利基市場刺激買氣，華碩（2357）強打OLED筆電跟創作者、電競電腦，宏碁18日晚間發布最新年度新品，亮出兩大賣點，包括以環保永續理念推出的Vero系列產品陣線大擴張，從去年只有筆電，今年新增顯示器、桌機、投影機、滑鼠與鍵盤及環保背包，另外裸視3D機種也擴大陣容。

宏碁宣示2035年要100%使用再生能源，並加入RE100倡議永續環保，電腦材質設計也大量導入「3R」概念：Reuse、Recycle及Reduce，包括材料簡化，可簡單拆卸維修，零件能重複回收使用，3C機殼除使用消費後回收塑料（PCR）、海廢回收塑膠（OBP），包裝也花不少心思研究如何再創第二生命。

筆電外箱當貓床，支撐包材成植栽花盆

宏碁主管18日大秀筆電外盒如何再生，除能將外紙盒折疊成三角形，成為筆電支撐，這些可回收外箱，透過設計拉高，可做貓皇的臥床，而內部支撐包材，也能拿出來作為一般植栽育苗或多肉植物的培育盆，甚至強調加入介質跟水也沒問題。

永續是環保的孿生詞，若商品使用年限提升，就減少再生產需求，就節能減碳，因此宏碁的環保滑鼠，不僅材料是PCR 電池續航力達18個小時，可以承受100萬次點擊，鍵盤則能接受500萬次敲打。

「ESG不是成本，我們在ESG裡面創造商機！」宏碁董事長陳俊聖說，如果把產品融入永續精神，則環境保護跟賺錢將永遠是兩件不相干的事，為此宏碁必須承諾並實踐它，而不是光靠品牌力說服消費者買較貴的環保產品。

3D技術2030年產值破兆元

根據調研機構Allied Market Research預估，全球3D技術市場預估2030年將達7034億美元，相對2020年市場規模僅1714億美元，10年內複合年增率16.3%，市場相當樂觀，而其中產值第一大產品將是3D顯示器，其次是3D影像與3D列印技術。

3D視覺或許是元宇宙來臨前，最能讓人有臨場感視覺效果的技術之一，宏碁2021年就已秀一手展示其裸視3D技術SpatialLabs，訴求專業設計人員可快速製作3D圖形，今年則進一步把技術導入一般筆電中，包括一般創作者與電競筆電，都能利用此技術，將2D遊戲變成3D版本，或是把手機照片變成3D版。

其中最受矚目的是電競筆電裸視3D技術，宏碁主管表示，過去電競玩家追求4K提升到8K畫質以強化遊戲沉浸感，現在透過眼球追蹤模組跟3D顯示模組，只要4K螢幕、60Hz更新率就能有3D立體效果，而究竟玩家能否買單這樣的畫面更新率，喜愛把3A遊戲變裸視3D版，宏碁下半年銷售成績就是很好解答。

而儘管宏碁2022年針對Swift 13、ConceptD 5及Predator Triton 300 SE主力產品都升級成OLED面板，不過並不是宏碁主打特色，這或許跟華碩不斷訴求在OLED筆電市占6成穩居第一有關。

「我不會吞了！」陳俊聖談到所有機構不斷下修2022年PC市場展望，強調市場是靠創造的，不是靠老天爺給的，宏碁會拼命找出新的使用模式跟興奮點去刺激市場，而永續再利用與裸視3D技術就是答案。

宏碁的筆電包材內部墊料還能做植栽的育苗器材。宏碁官網截圖
宏碁的筆電包材內部墊料還能做植栽的育苗器材。宏碁官網截圖
宏碁董事長陳俊聖表示永續是一個好生意。宏碁官網截圖
宏碁董事長陳俊聖表示永續是一個好生意。宏碁官網截圖

電競筆電 宏碁 環保

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

評鑑績效 分四等級

宏碁發表7大類新品 擴大環保系列產品線

亞洲ESG ETF並不比大盤出色 00878倒是高明許多

相關新聞

馬斯克援助烏克蘭後 台灣對低軌衛星多了這個期待

俄烏戰爭延燒，俄羅斯意圖阻斷烏克蘭所有通訊網路，Space X創辦人馬斯克出手援助烏克蘭，以低軌衛星協助烏克蘭恢復緊急通訊，扮演關鍵角色。這讓台灣對於低軌衛星的期待，不僅是在偏鄉、山區、航海、航空等行動訊號不足的地點可以上網，更希望在戰時與災害時扮演能緊急通訊的要角。

宏碁發表會 首度推出3D電競筆電

PC品牌大廠宏碁（2353）今（18）日舉行next@acer全球發表會，重頭戲之一，就是宏碁主打的SpatialLab...

攜手供應商減碳 華碩拚2035年全球營運只用再生能源

淨零轉型勢在必行，華碩董事長施崇棠今天表示，華碩將發揮品牌影響力，帶動關鍵供應商降低30%碳排放，並承諾2030年台灣營...

談大環境不利 宏碁施振榮：企業體質、彈性做好最重要

近期全球經濟「黑天鵝」事件屢屢上演，針對通膨是否會影響下半年消費性電子產業需求，宏碁集團（2353）創辦人施振榮今（18...

施振榮談合併：要考量綜效 如宏碁當年賣德碁給台積電

近期國內有媒體建議台灣面板雙虎友達（2409）、群創（3481）應合併突圍，對此，宏碁集團（2353）創辦人施振榮今（1...

疫情升溫、高速網路需求增 中華電推防疫神隊友短租案

疫情升溫，居家辦公、線上學習使家用寬頻網路需求量大增，中華電信（2412）過去兩年家用無線網路設備及300M高速光光纖上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。