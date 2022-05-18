宏碁發表會 陳俊聖開場端出愛地球Vero系列新品

PC品牌大廠宏碁（2353）今（18）日舉行next@acer全球發表會，由董事長陳俊聖開場，發表全新環保永續設計Vero系列產品，實踐宏碁對於永續發展未來的承諾，提供消費者、企業和組織更多選擇以減少環境足跡。全新推出的Vero筆電、AIO桌上型電腦、螢幕、投影機和週邊設備都遵循環保理念，包含使用消費後回收塑料（PCR）、海廢回收塑膠（OBP）和可回收包裝等。此外，Vero系列筆電也以易於拆解，能簡化維修、升級的流程，也能進一步延長裝置使用壽命。

宏碁共同營運長高樹國表示，我們很高興能繼續履行宏碁創立Earthion的願景使命，以創新解決方案與更環保的產品設計來解決環境問題，也更完備Vero系列產品線。除了推出全新個人電腦和螢幕外，我們也持續擴大Vero系列產品線，推出週邊設備和投影機，提供消費者多元全面的環保產品，且在追求減少浪費、降低碳排放量的同時，也能兼顧效能表現。

英特爾客戶運算事業群副總裁暨行動創新總經理Josh Newman指出，近期，英特爾承諾在溫室氣體達淨零排放，亦為科技產業在建構永續性電腦所做的共同努力而受到鼓舞；透過與宏碁的密切合作，我們正打造設想周到且效能強大的機種，像是這次搭載第12代Intel Core處理器的最新Vero系列產品。

全新Aspire Vero（AV14-51）筆記型電腦配備 14 吋 Full HD 螢幕，不僅延續了前代產品對環境友善特色的訴求，也搭載最新 12 代 Intel Core處理器。此外，除了經典鵝卵石灰，也推出絢麗的馬里亞納藍配色。

Aspire Vero皆配備海廢回收塑膠所製成的 OceanGlass 觸控板，承襲前代產品特色，Aspire Vero 機身也使用達 30% 消費後回收塑料（PCR），採無塗漆處理，不僅讓產品更加堅固耐用，也為機身製作過程減少了 21%的碳排放量；螢幕邊框也使用 30% 消費後回收塑料（PCR），鍵盤則使用 50% 消費後回收塑料（PCR），進一步減少產品環境足跡。此外，為了延長裝置壽命，電腦底蓋採用標準規格螺絲，可輕易拆卸，便於汰換、升級，或是更換 RAM 記憶體和 SSD 固態硬碟。