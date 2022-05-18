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談大環境不利 宏碁施振榮：企業體質、彈性做好最重要

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
施振榮指出，事實上現在筆電市場上的問題不只通膨，包含塞港及華東封城產生的短缺料問題，影響因素很多，但本來經營企業就不是一切都是順的環境，各種不同可能性都會發生，經營者就要面對他。情境示意圖。圖／Ingimage
施振榮指出，事實上現在筆電市場上的問題不只通膨，包含塞港及華東封城產生的短缺料問題，影響因素很多，但本來經營企業就不是一切都是順的環境，各種不同可能性都會發生，經營者就要面對他。情境示意圖。圖／Ingimage

近期全球經濟「黑天鵝」事件屢屢上演，針對通膨是否會影響下半年消費性電子產業需求，宏碁集團（2353）創辦人施振榮今（18）日指出，事實上現在筆電市場上的問題不只通膨，還包含海運塞港及中國大陸華東封城產生的短缺料問題，但「人生不如意事十之八九，經營企業就是要把自己體質、彈性、適應度做好最重要。」

施振榮今日出席NFT活動，會後接受媒體訪問回應近期PC市況、通膨影響全球經濟及需求等議題。

針對通膨是否會對下半年消費性電子產生影響，施振榮回應，通膨現在是全世界的事情，那大家要面對他、面對這個情形，本來外界的環境就是千變萬化，經營者面對各種不同情形，就要想辦法降低損失，甚至有時候要掌握機會。

施振榮指出，事實上現在筆電市場上的問題不只通膨，包含塞港及華東封城產生的短缺料問題，影響因素很多，但本來經營企業就不是一切都是順的環境，各種不同可能性都會發生，經營者就要面對他。

施振榮強調，現在是大陸封城所產生影響性較大，至於以後會發生什麼狀況，像俄烏戰爭也沒法預料，這很多都是偶發的事情。

至於品牌廠如何因應大環境逆風，施振榮說，「人生不如意事十之八九，偶發的事件不可能是常常會有的，不要期待都是順風，經營企業就是要把自己體質、彈性、適應度做好最重要。」

施振榮 通膨 筆電 宏碁 塞港

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