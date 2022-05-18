施振榮談合併：要考量綜效 如宏碁當年賣德碁給台積電

近期國內有媒體建議台灣面板雙虎友達（2409）、群創（3481）應合併突圍，對此，宏碁集團（2353）創辦人施振榮今（18）日指出，公司合併如果有綜效，對員工、股東都有利的話，當然可以考慮，像當年宏碁把德碁賣給台積電（2330）、把國碁賣給鴻海（2317） 一樣，產生大家都好的結果。

施振榮今日出席NFT活動，會後接受媒體訪問回應雙虎合併看法。施振榮分析，公司合併如果有綜效、有長期合併利益，對員工、股東都有利的話，當然可以考慮。但是如果合併未來會產生管理上的衝突，沒有產生綜效的話，那就要慎重一點。

施振榮補充，合併要有雙方互補的考量，像當年宏碁把德碁賣給台積電，把國碁賣給鴻海，當然最後都產生了員工好、股東好、大家都好的一個結果。